La ley amplía la cobertura de atención médica para los californianos indocumentados de la tercera edad, incluidos los trabajadores agrícolas

Por no querer hacer lo mismo que toda su familia hacía, la mexicana Majo Aguilar se dedicó por mucho tiempo a cantar música alejada de sus raíces. Finalmente dicen que la sangre llama y ahora la nieta de Flor Silvestre se afianza en el género ranchero.

“No me animaba a sacar un disco de música ranchera porque no quería que pensaran que lo hacía solo porque mi familia lo hace. Al final dije bueno, no puedo evitar que me guste y que me apasione y no me voy a privar de algo así por un pensamiento que sola me impuse,” cuenta este viernes Majo en entrevista con Efe.