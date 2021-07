El estado mexicano de Puebla inaugura festival de esculturas gigantes de paja

El municipio de Atlixco, en céntrico estado mexicano de Puebla, inauguró entre asombro, admiración y alegría un festival en el que se exponen esculturas de más de 20 metros hechas de paja. Agencia EFE

Las familias se dieron cita en el primer día de actividades del Festival de la Paja para disfrutar no solo de las esculturas sino también de actividades lúdicas como tirolesa, juegos mecánicos, un paseo en tren o zonas de comida.

La exhibición alberga 25 esculturas gigantes de animales como elefantes, escorpiones, ratones, colibríes o dos espectaculares osos comiendo bambú junto a un arcoíris.

Los visitantes admiraron un gorila de más 25 metros de altura acompañado de palmeras con plátanos, el cual está creado con una estructura de metal ligera y paja con un peso aproximado de una tonelada.

Siguiendo el recorrido se encontraron una cobra de más de 15 metros, la cual va saliendo de una cesta.

Al lado de estas hay un tarro gigante de miel, acompañado de sus abejas y un panal, el cual representa la producción de este alimento.

Todas ellas se exhibirán hasta el 29 de agosto.

Carlos Miguel Ramírez, arquitecto y creador del espacio, dijo que lleva 10 años dedicándose a las esculturas, con lo que ha participado en más de 30 festivales.

Originario del estado mexicano de Colima, explicó que la de Atlixco es la exposición más grande de Latinoamérica de este tipo.

Contó que requirió del apoyo de 100 personas para poder dar forma y vida al festival, el cual se ha preparado durante tres semanas, ya que se tarda unos tres días por cada escultura.

“Para mí es un placer estar en Atlixco y verificar la calidad de las manos atlixquenses, porque trabajaron como en ningún lugar, personas que les decías cómo hacer las cosas y de manera inmediata seguían el ejemplo y pudimos elaborar las piezas más rápido que en otros lugares,” dijo.

Giant straw sculptures wow crowds at Puebla festival

A festival featuring straw sculptures more than 20 meters high wowed crowds on Saturday in Atlixco, in the central Mexican state of Puebla.

Families gathered on the first day of the Straw Festival to enjoy not only the giant works of art, but also activities such as zip-lining, rides and food stalls.

The exhibition houses 25 giant sculptures of animals such as elephants, scorpions, mice, hummingbirds and two giant pandas eating bamboo next to a rainbow.

Visitors admired a gorilla more than 25 meters tall accompanied by palm trees and bananas, created with a lightweight metal frame and straw, and which weighed about a ton.

Following the route, they came across a 15-meter-high cobra emerging from a basket.

Nearby sits is a giant jar of honey, accompanied by bees and a honeycomb, representing the production of this food in the state.

Creator Carlos Miguel Ramírez has been dedicating himself to sculptures for 10 years and has participated in more than 30 festivals.

Originally from the Mexican state of Colima, he said that Atlixco is the largest exhibition of its kind in Latin América.

The help of 100 people was needed to give shape and life to the festival over three weeks, as it takes about three days’ preparation for each sculpture, he said.

“It is my pleasure to be in Atlixco and check out the quality of the Atlixco hands, because they worked like nowhere else. You tell them how to make things and they will immediately follow the example. And we were able to refine the pieces faster than in any other places,” he said.

The sculptures will be on display until Aug. 29.