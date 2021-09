Los pueblos del Condado de Fresno sin agua potable se ahogan en deudas mientras se desvanece la esperanza de un nuevo pozo

Durante años, los habitantes de El Porvenir y Arroyo Cantúa no han podido utilizar el agua del grifo para cocinar o bañarse. THE FRESNO BEE

Cuanto más tarden en excavarse dos nuevos pozos en Arroyo Cantúa y El Porvenir en el oeste del condado de Fresno, más endeudados están los pueblos.

Ahora, con la sequía, esos proyectos de pozos están en una carrera contra la caída de los niveles de las aguas subterráneas, ya que los agricultores, que fueron prohibidos de los suministros de agua superficial, se apoyan más en el acuífero.

Los proyectos de pozos comenzaron en 2018 y no está programado que se completen hasta el próximo año.

“Tenemos 11 meses más para llegar allí,” dijo Brian Pacheco, supervisor del Condado de Fresno cuyo distrito incluye las dos ciudades de trabajadores agrícolas desfavorecidos, en su mayoría latinos, de unas 440 personas juntas.

Un suministro de agua poco confiable es solo una complicación, dijo Pacheco. La sequía también podría poner en peligro los costos generales del proyecto.

Esto se debe a que Arroyo Cantúa y El Porvenir actualmente obtienen agua a través del Westlands Water District, que la compra en el mercado abierto. La última sequía provocó que los precios del agua se dispararan y a Pacheco le preocupa que se repita.

Con las ciudades ya endeudadas por el agua por más de $245,000, los pozos no se pueden perforar lo suficientemente rápido. Y los residentes solo esperan que el agua de los pozos propuestos sea potable.

“Es una situación aterradora,” dijo Leslie Martinez, especialista en participación comunitaria para la abogacía sin fines de lucro Leadership Counsel for Justice and Accountability. “Francamente, no tenemos un plan.”

Mientras tanto, los residentes pagan más de un dólar por agua que ni siquiera pueden beber.

En Cantúa Creek, la residente Dolores Díaz paga alrededor de $190 al mes por el agua, en comparación con un costo promedio por cliente de alrededor de $50 al mes en la ciudad de Fresno, 40 millas al noreste. Más del 43% de los residentes de Arroyo Cantúa viven en la pobreza y el ingreso familiar promedio es de $46,000, según DataUSA. Los residentes de El Porvenir pagan una tarifa base de $104 al mes más $2.48 por cada 1,000 galones además de la tarifa base.

“Es difícil para nosotros pagar las facturas del agua y saber que no es buena y que es peligrosa para nuestra salud,” dijo Díaz en español a través de un intérprete. “No me siento cómodo cuando vienen mis nietos y quieren darse una ducha.”

Importaciones de alto precio

El agua se envía desde Sacramento-San Joaquin Delta y es tratada por el condado. Tiene que ser tratado para los subproductos de la desinfección, incluidos los trihalometanos totales y los ácidos haloacéticos, según Chris Bump, analista principal del personal del Departamento de Obras Públicas y Planificación del Condado de Fresno.

Los residentes han estado recibiendo agua embotellada de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos desde 2015, ya que incluso después del tratamiento, el agua no siempre se considera segura para beber.

Esa agua importada de Westlands no es barata. Los residentes y los funcionarios del condado esperan que los precios no suban hasta los $1,444 por acre-pie, que es lo que pagaron por el agua durante la sequía de 2012-16.

“Desafortunadamente, cuanto más esperamos, peor se pone la situación financiera,” dijo Amina Flores-Becker, gerente de la división de recursos del Departamento de Obras Públicas y Planificación del Condado de Fresno.

Arroyo Cantúa y El Porvenir son áreas de servicio del condado, distritos especiales gobernados por la Junta de Supervisores del condado. Los residentes pagan en un fondo algunos servicios básicos, como el agua, que luego administra el condado.

No es una situación ideal.

Flores-Becker dijo que a pesar de que los residentes están pagando lo que parecen ser tarifas altas por el agua, ese dinero no es suficiente para cubrir la factura del condado de Westlands, razón por la cual la deuda de las ciudades se ha disparado. El Condado de Fresno recibió algún alivio de la Junta de Agua estatal, que aportó $100,000 para los costos del agua entre 2014 y 2018.

La Junta del Agua está financiando los nuevos pozos a un costo de $11 millones. El Departamento de Recursos Hídricos de California también financió la construcción de un nuevo sistema de distribución de agua a un costo de $2.7 millones.

Pero la deuda de agua de las ciudades continúa creciendo a medida que avanzan los proyectos de pozos, frenada por la pandemia y la escasez de materiales, dijo Flores-Becker.

Aunque los residentes y observadores tienen la esperanza de que los nuevos pozos sean una respuesta para Arroyo Cantúa y El Porvenir, algunos sienten una frustración latente hacia el Condado de Fresno.

“Esto es completamente del condado,” dijo Martinez del Leadership Counsel. “La cantidad de dólares que se han invertido en este proyecto solo para que continúe estancado y estancado es extremadamente preocupante.”

Reconociendo el pasado

La historia del condado con estas ciudades, y su agua, se remonta a mucho tiempo atrás.

El Porvenir y Arroyo Cantúa se originaron como campos de trabajos forzados que abastecían a las granjas con generaciones de trabajadores. Durante décadas, vivieron sin agua corriente ni electricidad.

En la década de 1960, los residentes se asociaron con organizaciones sin fines de lucro y agencias como Self-Help Enterprises, Farmers Home Administration, Office of Economic Opportunity y American Friends Service Committee para construir nuevas viviendas en El Porvenir.

Díaz y su familia vivían en uno de esos campamentos donde las condiciones aún eran improvisadas. Su hija adulta, Sagrario, recuerda que su padre traía a casa baterías de tractor para usar como electricidad.

En ‘The Dreamed Land,’ un libro sobre la historia del agua en el Valle Central, el autor Mark Arax describe las comunidades como llenas de cientos de trabajadores agrícolas mexicanos que vivían en cabañas y sobrevivían gracias al agua sucia del canal.

Arax escribió que a fines de la década de 1970, los trabajadores agrícolas contrajeron gusanos del agua. Las terribles condiciones llamaron la atención del público y los funcionarios se vieron obligados a actuar, y “el Condado de Fresno se avergonzó de cerrar las colonias.”

En 1981, el condado compró terrenos para desarrollar viviendas para trabajadores agrícolas e instaló líneas permanentes de agua y alcantarillado y calles de grava. Díaz y su familia se mudaron a Cantua Creek y han estado allí desde entonces.

Los pueblos finalmente consiguieron sus propios pozos, pero el pozo de Arroyo Cantúa se contaminó con nitratos y el pozo El Porvenir no pudo producir suficiente agua. El condado intervino nuevamente en 2006 y comenzó a importar agua del Distrito de Agua de Westlands.

Lidiando con las consecuencias

Queda por ver si los nuevos pozos resuelven los implacables problemas de agua de las ciudades. A Díaz le preocupa que la caída de los niveles de agua subterránea pueda finalmente hacer que los pozos fallen, ya que los niveles alrededor de Arroyo Cantúa ya han caído por debajo de los niveles de agua subterránea de 2015, según un estudio encargado por Leadership Counsel.

Y muchos residentes no confían en la calidad del agua de la zona. Ana Jauregui creció en Arroyo Cantúa y vive allí con su esposo y siete hijos, de 4 meses a 13 años. Su esposo ha trabajado en los campos circundantes durante más de 20 años. Ella se preocupa por los pesticidas.

“Están literalmente casi en nuestro patio trasero; así de cerca están los campos de nosotros,” dijo Jáuregui. “El agua en sí no fue creada contaminada; lo hemos hecho nosotros mismos.”

Los pozos de prueba no han mostrado otros problemas que no sean el manganeso, un mineral que causa decoloración. Pero residentes como Jáuregui no creen que se pueda contar con el agua o su calidad.

“Tarde o temprano empeorará,” dijo Jáuregui. “Y vamos a enfrentar las consecuencias.”

Dada la historia de las ciudades, su escepticismo y sus preguntas están bien fundamentados. Las respuestas son más difíciles de conseguir.

“Si me preguntaras, ‘¿Deberías poner un pueblo ahí hoy?’ No. No tienes una buena fuente de agua; no es un buen lugar para ponerlo,” dijo Darrin Polhemus, subdirector de la División de Agua Potable de la Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos. “Pero la comunidad vive allí y debemos abordarlo.”