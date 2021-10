La actriz y escritora afro-latinx Julissa Calderón se mantiene ocupada con campaña de Toma Leche y otros proyectos

La actriz/escritora afro-latinx y estrella ‘Gentefied’ de Netflix Julissa Calderón está colaborando en la campaña de noticias de parodia “Never Doubt What You Love.” CMPB/Getty Images

La actriz y escritora afro-latinx y estrella de la famosa serie ‘Gentefied’ de Netflix Julissa Calderón, está colaborando en la campaña de noticias parodias ‘Nunca Dudes de lo Que Amas,’ la cual difunde información errónea para mostrar que tan fácil puede ser en estos días propagar información falsa que incluso las cosas que las personas aman están en duda.

“Y bueno, cuando me presentaron la idea y la campaña que se llama ‘Never Doubt What You Love’, yo también pensé que también estaba perfecta para esto,” dijo Calderón, quien colabora con la Junta de Procesadores de Leche de California, creadores de icónicas campañas Toma Leche o Got Milk?, en un esfuerzo por combatir la desinformación que existe en los medios, redes sociales e internet sobre muchos temas.

“Esta campaña de Got Milk es icónica. Desde pequeña yo lo he visto, he visto los billboards, las revistas, los comerciales con la gente, los artistas que están detrás de esto, entonces pensé que era algo que definitivamente no podía pasar,” agregó Calderón, quien también es productora y directora de comedia y sensación de las redes sociales.

La nueva iniciativa creativa pone a prueba a los californianos cuando se les presenta información errónea, ¿dudarán ellos de las cosas que les gustan y que aman?

La campaña es una serie de entrevistas, con Calderón como reportera itinerante, en las que puedes escuchar cómo y por qué las personas intentan defender las cosas que aman. La campaña se inspira ligeramente en algunos de los absurdos que la cultura está cancelando en estos días y, incluyendo, la leche que se encuentra entre las cosas que se cancelan.

La meta de la Junta de Procesadores de Leche de California quiere inculcar un sentido de orgullo por defender lo que les gusta a las personas: ‘si te gusta algo, confía y nunca lo pongas en duda’.

Calderón también habló sobre cómo hablar sobre la información errónea en tiempos de la pandemia del COVID donde la desinformación es más frecuente que la realidad.

La actriz de origen dominicano, quien nació en Nueva York y creció en Miami dijo que en tiempos de la pandemia es importante combatir la desinformación que existe.

“La costa es las redes sociales, creo que está en estos tiempos, tenemos muchísima información. Tenemos como que además y nosotros como la gente que estamos ahora, que nosotros volamos, en todas las cosas, siempre estamos haciendo algo y en 10 segundos la mente se enfoca en otra cosa. Entonces como seres humanos vemos un título y nada más leemos el título y no leemos lo que es escrito,” dijo la actriz. “Y entonces pienso yo que, una persona, lee el título no lee el resto, le dice a su mamá, la mamá llama la tía, la tía llama la abuela. Y ahora seis o siete personas en una familia saben de una cosa, pero no leyeron el resto o no saber toda la información.”

“Y cómo se dice verdad, que una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad aún se está poniendo los zapatos,” dijo Calderón, quien tiene una gran carrera en ascenso. “En los tiempos de ahora tenemos que como que conseguirlo, y traerlo y hablar de las cosas que sí son verdad.”

Calderón dijo que la gente tiene que tomar toda la información para ver cuál es la verdad y cual no es la verdad.

Calderón, reconocida por su residencia de dos años de talentos en el canal ‘Pero Like’ de BuzzFeed también nos compartió sobre otros de sus proyectos.

Hace uno cuantos meses, Calderón termino la segunda temporada del show ‘Gentefied’ de Netflix, donde hace el papel de Yessika Castillo.

“Eso va a salir este año. No puedo decir cuándo, pero si iba a salir este año la segunda temporada,” dijo Calderón, agregando que también hizo formo parte del elenco del programa ‘With Love’ de Amazon Prime Video, donde hacia el papel de una muchacha que se llama Annie Gómez. “Y estoy súper también emocionada por eso. Tengo muchas cosas y está campaña y estoy súper ocupada ahora mismo, pero me encanta, me encanta, me encanta.”

Calderón dijo que la pequeña Julissa de 7 años nunca pensó que iba a ser parte de la campaña Got Milk que veía de niña en los comerciales.

“Entonces lo que quieras lograr en este mundo si lo puede lograr. Nomás tienes que tener fe y también poner el trabajo para hacerlo, porque si lo puede hacer,” dijo ella.