Gallery | Bulldogs generate enthusiasm from season-high 35,093 fans, improve to 3-1

A member of the Fresno State dance team celebrates a touchdown during a 38-30 win by the Bulldoags over UNLV on Sept. 24, 2021. jesparza@vidaenelvalle.com

The start wasn’t what Fresno State’s football team had planned, but quarterback Jake Haener connected for five touchdown passes – including four to Jalen Cropper – to treat a season-high 35,093 spectators to a 38-30 win over UNLV to improve to 4-1.

Here are photos from the game and the sidelines.

El comienzo no fue lo que el equipo de fútbol de Fresno State había planeado, pero el mariscal de campo Jake Haener conectó cinco pases de touchdown, incluidos cuatro a Jalen Cropper, para tratar a 35,093 espectadores, el máximo de la temporada, en una victoria de 38-30 sobre UNLV para mejorar a 4-1.

Aquí hay fotos del juego y las líneas laterales.

Esta historia fue publicada originalmente el 28 de septiembre de 2021 5:28 pm.