Clovis’ Johnson a double winner at Central Section track meet and commits to Utah football

Clovis High’s Nate Johnson, right, turns on the heat to win the 100 meters race ahead of Buchanan’s Garrett Fox, left, and Clovis North’s Jake Parnagian during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19, 2021. jwalker@fresnobee.com

High school track and field athletes from the Central Section converged at Buchanan High’s Veterans Memorial Stadium on Saturday for the Masters meet.

Of those athletes, Clovis’ Nate Johnson had a week to remember when the senior-to-be announced that he verbally committed to play college football at Utah.

A day later, Johnson took first in the 100 meters and long jump.

Central’s Jeremiah Walker won the 200 and 400 and ran a leg on the first-place 400 relay.

Buchanan’s Lauren Fowler won the girls 100 by nearly a half-second and ran a leg on the first-place 400 relay.

Because of pandemic uncertainty, the California Interscholastic Federation isn’t presenting the annual state meet at Buchanan. Some track and field athletes will head to Southern California June 25-26 to competed in the USAF-sanctioned two-day “state meet” at Arcadia High.

Boys

100 meters: 1. Nate Johnson, Clovis, 10.52; 2. Cameron Tarver, Central, 10.59; 3. Jake Parnagian, Clovis North, 10.71; 4. Imari Conley, Central, 10.85; 5. Chiemeka Ejikeme, Clovis North, 10.89; 6. Karson Everett, Redwood, 10.91; 7. Devon Sundgren, Shafter, 10.96; 8. Garrett Fox, Buchanan, 10.97.

200 meters: 1. Jeremiah Walker, Central, 21.02; 2. Cameron Tarver, Central, 21.34; 3. Nate Johnson, Clovis, 21.44; 4. Jake Parnagian, Clovis North, 21.60; 5. Imari Conley, Central, 21.89; 7. Nicholas Miller, Clovis North, 21.96; 7. Liam Gair, Exeter, 22.17; 8. Garrett Fox, Buchanan, 22.30.

400 meters: 1. Jeremiah Walker, Central, 48.50; 2. Liam Gair, Exeter, 49.32; 3. Austin Gillen, Buchanan, 49.72; 4. Mallik Bolton, Bakersfield, 50.00; 5. Nickolas Miller, Clovis North, 50.14; 6. Alan Pelayo, Sanger, 51.38; 7. Christian Navarette, Buchanan, 51.39; 8. Henry Baxter, Buchanan, 51.44.

800 meters: 1. Bo Olsen, Buchanan, 1:57.35; 2. Spencer Mueller, Clovis North, 1:57.97; 3. Noah Ray, Buchanan, 1:58.19; 4. Tucker Monaco, Frontier, 1:58.35; 5. Zach Weaver, Bucnanan, 1:58.51; 6. Adrian Martinez, Monache, 1:59.53; 7. Nathaniel Nodal, Clovis West, 1:59.58; 8. Christopher Peralta, El Diamante, 1:59.63.

110 high hurdles: 1. Luis-Ramon Torres, Stockdale, 15.13; 2. Lawson McAlister, Central, 15.29; 3. Jason Oliver, Liberty-Bakersfield, 15.32; 4. Nathan Gardner, Nipomo, 15.62; 5. Zephan Stevens, Highland, 15.78; 6. Parker Guillen, Exeter, 15.81; 7. Caleb Pouliot, Buchanan, 15.82; 8. Cyreese Riley, Central, 15.96.

300 low hurdles: 1. Luis-Ramon Torres, Stockdale, 39.89; 2. Michael Greco, Clovis, 40.09; 3. Lawson McAlister, Central, 40.14; 4. Nathan Gardner, Nipomo, 41.78; 5. Alexander Riggi, Exeter, 41.90; 6. Caleb Farmer, Clovis East, 42.33; 7. Hudson Flores, El Diamante, 42.47; 8. Eric Garjdusek, Mt. Whitney, 42.55.

Buchanan High’s Bo Olsen crosses the finish in the 1600 meters during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19, 2021. JOHN WALKER jwalker@fresnobee.com

1600 meters: 1. Bo Olsen, Buchanan, 4:11.04; 2. Christopher Caudillo, Clovis, 4:12.70; 3. Noah Ray, Buchanan, 4:14.00; 4. Nathaniel Avila, Clovis, 4:20.39; 5. Guillermo Lopez, Cnetral, 4:21.61; 6. Lewis Westwood, San Luis Obispo, 4:29.26; 7. Matthew Berry, Highland, 4:30.43; 8. Sebastian McGehee-Adams, 4:32.20.

3200 meters: 1. Christopher Caudillo, Clovis, 9:22.37; 2. Sebastian McGehee-Adams, Buchanan, 9:24.44; 3. Nathaniel Avila, Clovis, 9:26.57; 4. Andrew Cape, Clovis North, 9:27.56; 5. Carter Spradling, Clovis East, 9:31.20; 6. David DeLoera, Sanger, 9:37.74; 7. Milo Skapinsky, San Luis Obispo, 9:39.14; 8. Paul Quintanilla, Corcoran, 9:42.63.

400 relay: 1. Central (Terrell Johnson, Imari Conley, Cameron Tarver, Jeremiah Walker), 41.52; 2. Clovis North 41.99; 3. Buchanan 42.04; 4. Clovis 42.99; 5. San Luis Obispo 43.36; 6. Redwood 43.45; 7. Liberty-Bakersfield 43.52; 8. Exeter 43.69.

1600 relay: 1. Central (Terrell Jackson, Imari Conley, Jeremiah Walker, Albert Duarte), 3:20.05; 2. Buchanan 3:23.19; 3. Liberty-Bakersfield 3:25.02; 4. Edison 3:25.33; 5. Redwood 3:25.52; 6. Clovis North 3:29.81; 7. El Diamante 3:30.43; 8. Highland 3:30.71.

Pole vault: 1. Cyprus Rice, Clovis North, 15-05.00; 2. Shane Bagley, Lemoore, 14-11.00; 3. Thomas Sperling, Arroyo Grande, 13-11.00; 4. Cody Hicks, Clovis West, 12-11.00; 4. Andrew Lehner, Sierra Pacific, 12-11.00; 6. Blake Spomer, Kingsburg, 12-11.00; 7. Jackson Paramo, Buchanan, 12-05.00; 8. Jayden Udall, Buchanan, 11-11.00.

Discus Throw: 1. Ayden Merrihew, Clovis, 171-09; 2. Rory Devaney, San Luis Obispo, 170-10; 3. Andrew Trottier, Liberty-Bakersfield, 168-09; 4. Bryson Smith, Madera, 152-03; 5. Chase Richards, Templeton, 147-03; 8. Robert Cardenas, Edison, 145-02.

Clovis High’s Nathan Johnson competes in the long jump during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19, 2021. JOHN WALKER jwalker@fresnobee.com

Long jump: 1. Nate Johnson, Clovis, 22-09.25; 2. Cameron Tarver, Central, 22-08.00; 3. Micah Spomer, Kingsburg, 22-04.75; 4. Michael Greco, Clovis, 21-11.25; 5. Miles DeBrum, San Luis Obispo, 21-04.25; 6. Shane Bagley, Lemoore, 21-03.50; 7. Benjamin Chang, Clovis, 20-11.75; 8. Bronsn Ortlieb, Taft Union, 20-11.00.

High jump: 1. Malachi Carrasco, Selma, 6-05.00; 2. Dominick McCormack, Redwood, 6-03.00; 3. Jacob Hyatt, Fresno Christian, 6-03.00; 4. Tyler Gonos, Clovis North, 6-01.00; 5. Alberto Nunez, Golden West, 6-01.00; 6. Mulenga Malama, San Luis Obispo, 6-01.00; 7. Brennan Clark, Frontier, 5-11.00; 8. Cody Gale, Clovis, 5-11.00.

Shot put: 1. Nicholas Godbehere, Shafter, 60-11.50; 2. Ayden Merrihew, Clovis, 56-05.25; 3. Andrew Trottier, Liberty-Bakersfield, 55-04.50; 4. Ilan Katz, Taft Union, 52-01.75; 5. Bryson Smith, Madera, 51-03.75; 6. Jackson Reilly, Morro Bay, 49-01.75; 7. Tyler Stokes, Clovis, 48-06.00; 7. Javier Toro, Kerman, 47-01.00.

Triple jump: 1. Devin Kelly, Central, 47-01.00; 2. Calvin Black, Clovis North, 46-11.50; 3. Michael Greco, Clovis, 45-08.50; 4. Deon Brown, West, 45-04.00; 5. Micah Spomer, Kingsburg, 44-10.25; 6. Luke Wattenbarger, Liberty-Bakersfield, 44-00.00; 7. Brody Bendoski, Buchanan, 43-10.00; 8. William Dawes, Arroyo Grande, 42-10.75..

Buchanan’s Lauren Fowler wins the 100 meters race, ahead of Righetti’s Rayann Booker, right, during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19, 2021. JOHN WALKER jwalker@fresnobee.com

Girls

100 meters: 1. Lauren Fowler, Buchanan, 11.63; 2. Mia Bolton, Bakersfield, 12.08; 3. Sariyah Copeland, Central, 12.15; 4. Daniela Ruelas, Arroyo Grande, 12.19; 5. Rayann Booker, Righetti, 12.21; 6. Julie Johnson, Highland, 12.32; 7. Avianna Carrillo, Frontier, 12.42; 8. Tatum Holloway, Clovis North, 12.43.

200 meters: 1. Lauren Fowler, Buchanan, 24.02; 2. Takiya Cenci, Clovis North, 24.45; 3. Sariyah Copeland, Central, 24.53; 4. Tiara Adeniji, Clovis North, 25.21; 5. Toireasa-Marie O’Rourke, Nipomo, 25.34; 6. Julie Johnson, Highland, 25.58; 7. Tatum Holloway, Clovis North, 25.73; 8. Keytonna Ross, Central, 25.85.

400 meters: 1. Takiya Cenci, Clovis North, 55.25; 2. Tiara Adeniji, Clovis North, 56.92; 3. Maya Cordoba, Clovis North, 57.90; 4. Rebecca Vanderpoel, Liberty-Bakersfield, 58.51; 5. Isabella Flores, El Diamante, 59.29; 6. Jenna Rodriguez, Liberty-Madera Ranchos, 59.82; 7. Sophia Berry, Paso Robles, 60.84; 8. Jemma Nelson, Buchanan, 60.89.

Edison High’s Kennedy Jennings cruises to a win in the 800 meters race during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19, 2021. JOHN WALKER jwalker@fresnobee.com

800 meters: 1. Kennedy Jennings, Edison, 2:13.27; 2. Tatum Zinkin, Clovis North, 2:15.83; 3. Miliana Perez, Clovis North, 2:17.12; 4. Kaley Cardenas, Sanger, 2:17.71; 5. Kalei Aoki-Chance, Clovis West, 2:19.07; 6. Sienna Bianchi, Sanger, 2:19.25; 7. Illiana Murguia, Nipomo, 2:20.86; 8. Leah Mendibles, Sanger, 2:21.69.

400 relay: 1. Buchanan (Layla Clay, Lauren Fowler, Maddie Passmore, Alexa Dandridge) 47.14; 2. Clovis North 47.20; 3. Righetti 48.52; 4. Central 48.86; 5. Frontier 49.14; 6. Bakersfield 50.18; 7. Arroyo Grande 51.17; 8. Redwood 51.35.

1600 relay: 1. Clovis North (Tiara Adeniji, Maya Cordoba, Takiya Cenci, Tatum Zinkin), 3:50.69; 2. Buchanan 4:01.68; 3. Central 4:02.93; 4. Liberty-Bakersfield 4:05.36; 5. Sanger 4:07.20; 6. Bakersfield 4:08.35; 7. Nipomo 4:08.78; 8. Edison 4:10.90.

1600 meters: 1. Miliana Perez, Clovis North, 4:53.56; 2. Sydney Sundgren, Buchanan, 4:57.64; 3. Grace Hutchison, Buchanan, 4:59.64; 4. Ashlyn Leath, Clovis North, 5:03.02; 5. Sierra Burror, Bishop Union, 5:06.14; 6. Morgan Hutchison, Buchanan, 5:12.11; 7. Kaylee Elliott, Buchanan, 5:14.72; 8. Shaylee Grimm, San Luis Obispo, 5:16.69.

3200 meters: 1. Sierra Burror, Bishop Union, 10:47.68; 2. Sydney Sundgren, Buchanan, 10:54.67; 3. Grace Hutchison, Buchanan, 11:13.21; 4. Morgan Hutchison, Buchanan, 11:13.21; 5. Aislin Taylor, Monache, 11:17.65; 6. Gianna Bomarito, Clovis North, 11:33.01; 7. Grace Rubio, San Luis Obispo, 11:36.28; 8. Caroline Mendyk, Buchanan, 11:37.57.

100 high hurdles: 1. Daniela Ruelas, Arroyo Grande, 14.58; 2. Alexa Dandridge, Buchanan, 14.82; 3. Riley Costales, Central, 15.00; 4. Delaney Custer, Buchanan, 15.03; 5. Taleeah Hoggatt, Central, 15.25; 6. McKaley Yost, Sanger, 15.35; 7. Helen Chu, Buchanan, 15.39; 8. Jaztyn Greer, Stockdale, 15.94.

300 low hurdles: 1. Alexa Dandridge, Buchanan, 43.44; 2. Daniela Ruelas, Arroyo Grande, 43.83; 3. Riley Costales, Central, 45.72; 4. Bella Turner, Liberty-Bakersfield, 45.93; 5. Delaney Custer, Buchanan, 46.68; 6. Jada Malone, El Diamante, 47.10; 7. Kylie Ward, Clovis East, 47.30; 8. Jaztyn Greer, Stockdale, 47.32.

Clovis East’s Kylie Ward, right, competes in the Girls 100. High hurdles, ahead of Liberty-Bakersfield Bella Turner, during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19. JOHN WALKER jwalker@fresnobee.com

Shot put: 1. Feyi Olukanni, Clovis East, 40-07.25; 2. Isabella Rigby, Liberty-Bakersfield, 40-07.00; 3. Haillie Abel, Paso Robles, 37-00.25; 4. Reiley Lee, Golden West, 36-11.75; 5. Mary Davis, Clovis West, 36-00.00; 6. Chinyere Egbuziem, Buchanan, 35-08.25; 7. Makaylie Howell, Atascadero, 35-06.25; 8. Pilar Morales, Clovis West, 35-03.25.

Clovis High’s Sydnie Vanek soars during the Girls Long Jump, during the CIF Central Section Masters Track and Field 2021 Championships at Buchanan High, Saturday June 19. JOHN WALKER jwalker@fresnobee.com

Long jump: 1. Sydnie Vanek, Clovis, 19-03.50; 2. Lauren Fowler, Buchanan, 18-11.50; 3. Helen Chu, Buchanan, 18-04.50; 4. Maddie Passmore, Buchanan, 17-06.25; 5. Tatum Holloway, Clovis North, 17-03.50; 7. Ruby Fiori, Monache, 16-10.75; 8. Autumn Jensen, Clovis West, 16-06.00.

Pole vault: Not available.

Discus Throw: 1. Faith Bender, Liberty-Bakersfield, 169-02; 2. Isabella Rigby, Liberty-Bakersfield, 161-04; 3. Feyi Olukanni, Clovis East, 143-00; 4. Catie Blanken, Kings Christian, 142-10; 5. Chinyere Egbuziem, Buchanan, 138-08; 6. Nailea Fields, Caruthers, 138-01; 7. Taylor LLoyd, Central, 125-01; 8. Alexis Garnica, Clovis, 123-00.

Triple jump: 1. Helen Chu, Buchanan, 37-10.25; 2. Maddie Passmore, Buchanan, 37-07.25; 3. Essence Jackson, Central, 36-05.25; 4. Madeline Scovil, Arroyo Grande, 36-00.25; 5. Emma Fredrick, Liberty-Bakersfield, 35-05.00; 6. Nina Navarette, Buchanan, 35-03.50; 7. Kylie Ward, Clovis East, 34-07.50; 8. Kat Anderson, Nipomo, 34-01.00.

High jump: 1. Peyton Bitter, Clovis North, 5-05.00; 2. Gardenia Quezada, Sierra Pacific, 5-05.00; 3. Morgan Hatton, Tulare Union, 5-01.00; 4. Riley Davis, Centennial, 5-01.00; 4. Layney Ballard, Clovis, 5-01.00; 4. Chase Kubinski, San Luis Obispo, 5-01.00; 7. Raquel Kalpakoff, San Luis Obispo, 5-01.00; 7. Brooke DaSilva, Liberty-Madera Ranchos 4-11.00.