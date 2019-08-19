Death Notices
Fresno-area death notices for Tuesday, Aug. 20
Complimentary death notice listings are provided by funeral homes and include name, age, residence, date of passing and funeral home in charge of arrangements.
Bristol, Mark, 54, Fresno, Aug. 13, Jay Chapel
Chong, Dayton, 72, Fresno, Aug. 19, Farewell Funeral Service Palm Bluffs
DeVecchio, Barbara, 89, Fresno, Aug. 13, Yost & Webb Funeral Home
Dorman, Sean Michael, 48, Fresno, Aug. 7
Figueroa, Juana, 92, Orange Cove, Aug. 16, Dopkins Reedley Funeral Chapel
Forston, Gary, 82, Clovis, Aug. 10, Farewell Funeral Service Palm Bluffs
Henry Sr., Raymond, 52, Fresno, Aug. 14, Jesse E. Cooley Jr, funeral Service Inc.
Kerber, Cleo, 91, Fresno, Aug. 9, Cremation Society of Central California
Lee, Janet Freeland, 81, Fresno, Aug. 17, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home
Martinez, Donna Lynn, 62, Sanger, Aug. 14, Wallin's Sanger Funeral Home
McHarry, Catherine Ruth, 66, Fresno, Aug. 15, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home
Menchaca, Joel, 63, Porterville, Aug. 16, Porterville Funeral & Cremation Center
Moffett, Kathleen, 70, Fresno, Aug. 15, Chapel of the Light
Moore, Edward Junior, 90, Sanger, Aug. 16, Wallin's Sanger Funeral Home
Raby, Melba Jo, 79, Fresno, Aug. 16, Affordable Direct Cremations
Salgado, Saul, 40, Lindsay, Aug. 17, Porterville Funeral & Cremation Center
Tatum, Carrie, 40, Fresno, Aug. 11, Jesse E. Cooley Jr, Funeral Service Inc.
Upton, Ruth, 66, Madera, Aug. 15, Jay Chapel
Uriarte, Albert Julian, 78, Fresno, Aug. 13, Wallin's Fowler Funeral Home
Viriyavong, Jack, 56, Fresno, Aug. 13, Chapel of the Light Funeral Home
Walker, Roia Gerard, 94, Fresno, Aug. 12, Stephens and Bean Funeral Chapel
Weaver, Paul Vernon, 92, Fresno, Aug. 11, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home
White, Esther, 85, Fresno, Aug. 15, Lisle Funeral Home
Williams, Cary Allen, 49, Fresno, Aug. 11, Stephens and Bean Funeral Chapel
Willis Sr., Richard Eugene, 72, Clovis, Aug. 7, Reade and Sons Funeral Home
Winter, Lorraine, 90, Fresno, Aug. 4, Chapel of the Light
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