La actriz Karla Souza ayuda a difundir el desafío #StayStrongTogether en Instagram y Twitter de Toma Leche

La actriz de ‘Home Economics’ y mamá de dos hijos, Karla Souza, se unió a los creadores de ‘Got milk?’ y ‘Toma leche’ en el desafío #StayStrongTogether en Instagram y Twitter.

El esfuerzo marca una alianza entre la Junta de Procesadores de Leche de California y No Kid Hungry para ayudar a proporcionar hasta 1 millón de comidas para los programas de comidas escolares en todo el estado de California.

Souza quien se encontraba grabando unos proyectos en la ciudad de Atlanta, compartió sobre tu participación en esta iniciativa de apoyo social que fue lanzada a mediados de mayo, y lo importante que fue para ella colaborar en la campaña, no solo como artista y actriz, pero sobre todo como mamá.

“Mi corazón de mamá definitivamente fue la razón por la cual me quise subir esta gran iniciativa,” dijo Souza quien está ayudando a difundir el mensaje de “#StayStrongTogether” y lograr que más personas se unan a este reto.

“La campaña icónica que todos hemos conocido de Got Milk, de Toma leche se está uniendo con No Kid Hungry y básicamente por cada post que las personas hagan con hashtag StrayStrongTogether, van a donar un dólar a esta campaña, esta iniciativa para que les lleguen con comidas a los niños más necesitados de California,” dijo la actriz mexicana de 35 años.

El objetivo de la campaña es celebrar la fuerza, la resiliencia y la adaptabilidad del espíritu humano, al mismo tiempo que inspira a otros a compartir su propia creación de “#StayStrongTogether” y unirse al movimiento.

“Ahora por COVID, la mayor parte de los niños que iban a la escuela y recibían comidas, pues ya no lo estaban haciendo y a veces esa era la única comida que ellos reciben al día,” dijo Souza, agregando que debido a la pandemia más de 2.2 millones de niños en California no reciben comidas, enfrentarán hambre debido a que están teniendo escasez de comida.

“Esta campaña está ayudando, con la ayuda de la gente y las redes sociales, pues Toma leche, y No Kid Hungry, a que podamos nosotros hacer nuestra parte para que estos niños puedan tener comidas,” dijo la actriz quien es conocida por su papel de Laurel Castillo en la serie de drama televisivo ‘How to Get Away with Murder’ por la cadena ABC.

Souza dijo que por cada post que haga una persona hasta el 30 de junio en las redes sociales ya sea Instagram o Twitter y etiquete a dos amigos para que se unan al movimiento además de que mencionen a Got Milk o Toma Leche usando el hashtag “#StayStrongTogether” recauda un donativo de $1 para la organización no lucrativa No Kid Hungry.

Cada dólar donado a No Kid Hungry puede ayudar a proporcionar hasta 10 comidas saludables a través de sus colaboradores, incluyendo alimentos nutritivos como la leche, para ayudar a garantizar que ningún niño pase hambre.

“La meta es llegar a un millón de comidas,” dijo Souza. “Así que yo estoy dando mi granito de arena también para poder impulsar y ser parte de esta iniciativa que me parece sumamente importante, como tú dices, como en mi rol de mamá, pero también con mi rol de ser humano para todos.”

“Vivimos muy fuerte este año, pero algunos más fuerte que otros,” dijo Souza. “Y las mujeres, las mamás, las familias que no han podido apoyar de esa manera sus hijos realmente van a apreciar de la ayuda de la gente con esta campaña.”

Aparte de formar parte de esta iniciativa, Souza también platicó sobre algunos de tus proyectos en los que está trabajando en estos momentos.

Souza dijo que estar en la serie de comedia de ‘Home Economics’ en ABC ha sido algo muy positivo sobre todo durante la pandemia.

“Me la he pasado muy bien, muy divertida, riéndome durante COVID, fue el mejor regalo que pude haberme dado,” dijo Souza agregando que cuanto tomo el proyecto de comedia ella no sabía que iba a llegar una pandemia mundial. “Es lo que me gusta ahorita, poner en el mundo algo para que la gente se relaje y se ría.”

Durante la entrevista por zoom con Vida, Souza se encontraba filmando en Atlanta, una película que se llama Day Shift con Jamie Fox, Snoop Dogg, Dave Franco, Natasha Liu Bordizzo.

“Un cast muy padre. Estamos haciendo una comedia de acción de vampiros, así que esa estará saliendo hasta el 2022, me parece,” dijo Souza. “Pero por ahora eso estoy haciendo y estamos esperando a ver si la serie de Home Economics la renuevan para la siguiente temporada.” Para más información sobre la campaña Souza dijo que las personas pueden visitar Tomaleche.com o GotMilk.com y ver de la manera en la que pueden apoyar.

“Estarán viendo ahí mi participación, mis posts,” dijo Souza, agregando “no cuesta nada. Nada más lo que te tardas haciendo una selfi y vas a ayudar a que un niño tenga que comer, así que espero nos puedan apoyar y les mando un saludo enorme a todos.”