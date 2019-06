High School Sports Central Section high school all-league teams, winter and spring seasons

Compiled from lists submitted by league representatives.

BOYS BASKETBALL

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: Vance Walberg, Clovis West. MVP: Cole Anderson, Clovis West. Mr. Hustle Award: Justin Cole, Central.

First team: Cole Anderson, Clovis West; Justice Cole, Central; Grayson Carper, Clovis West; Terri Miller, Clovis North; Stephen Perry, Clovis North; Jermal Pittman, Clovis East; Alex Villi, Clovis West; William Wiggins, Clovis East.

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: Tim Amundsen, Bullard. MVP: Jalen Green, San Joaquin Memorial.

First team: Chris Estrada, Bullard; Teiquan Rush, Bullard; Braxton Meah, San Joaquin Memorial; Cameron Stanley, Sanger; Kevon Travis, Edison; Justin Parks, Bullard.

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Coach of the Year: Carvell Wafer, Fresno. MVP: Cedric Ayers, Sunnyside.

First team: Nico Thomas, Roosevelt; Michael Roberts, Fresno; A.J. George, Hoover; Avery Johnson, Fresno; Willie Bradley, Roosevelt; Darriyn Grigsby, McLane.

CENTRAL SEQUOIA LEAGUE

MVP: Jordan Rodriguez, Immanuel. Offensive Player of the Year: Josiah James, Hanford West. Defensive Player of the Year: Grant Highstreet, Central Valley Christian.

First team: Josh Magana, Dinuba; Darius Gatson, Hanford West; Winston Williams, Immanuel; Logan Byrum, Kingsburg; Aaron Blancas, Selma

WEST YOSEMITE LEAGUE

Player of the Year: Anthony Valencia, Mt. Whitney. Coach of the Year: Joel Sligh, Lemoore.

First team: Jaedyn Pineda, Mt. Whitney; Casey Hill, Golden West; Lorenzo Quintana, El Diamante; Jayden Jones, Lemoore; Juelein Fox, Lemoore; Juavon Watts-Brown, Hanford; Carson Verhoeven, Hanford

GIRLS BASKETBALL

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Co-Coaches of the Year: Craig Campbell, Clovis West; Heather Long, Clovis North. Co-MVPs: Madison Campbell, Clovis West; Savannah Tucker, Clovis North.

First team: Madison Campbell, Clovis West; Savannah Tucker, Clovis North; Semie Brar, Central; Avery Evans, Clovis; Rowan Hein, Clovis North; Champney Pulliam, Clovis West; Aari’yanna Sanders, Clovis West; Grace Webb, Clovis North.

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: Jackie White, Edison. MVP: Macie James, San Joaquin Memorial.

First team: Aunjona James, San Joaquin Memorial; Aleecia Rosel, Madera South; Jada Heights, Edison; Aja Muhammed, Edison; Cu-Nisha Mitchel, Sanger; Anelise Lopez, Sanger.

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Co-MVP: Nataly Mata, Fresno; Danyell Booker, Sunnyside. Coach of the Year: Alexandria Walton, Sunnyside.

First team: Daeja Holmes, Hoover; Paz Miah, Reedley; Tristan Randle, Roosevelt; Lesly Aguilar, Roosevelt; Aaliyah Brooks, McLane.

EAST YOSEMITE LEAGUE

MVP: Kiara Brown, Tulare Union

First team: Jada Muller, Mission Oak; Kayleigh Lopez, Mission Oak; Vivaca Gonzales, Tulare Union; Jazlynne Medrano, Porterville; Jewelia Maniss, Porterville; Madisyn Baxter, Monache; Mia Pengilly, Monache.

CENTRAL SEQUOIA LEAGUE

Player of the Year: Maddy Reed, Kingsburg. Offensive Player of the Year: Rachel Vieira, Selma. Defensive Player of the Year: Elena Loutherback, Selma. Underclassman of the Year: Kendall Vander Tuig, Central Valley Christian. Coach of the Year: Paul Romig, Selma.

First team: Kolbi Adams, Hanford West; Maddy Alves, Kingsburg; Kaily Lopez, Dinuba; Clarissa Moreno, Selma; Jaycie Wilkinson, Exeter

BOYS SOCCER

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Co-Coaches of the Year: Enrique Garcia, Madera South; Alex Gutierrez, Sanger. Goal Keeper of the Year: Eddie Cuevas, Sanger. MVP: Max Arfsten, San Joaquin Memorial.

First team: Christian Garcia, Madera South; Michael Gonzalez, Bullard; Saul Sanchez, Sanger; Roman Gonzalez, Bullard; Jose Arreola, Madera South; Jonah Hill, Madera; Luis Villegas, Sanger; Andres Garcia, Edison; Alexander Lopez, Bullard; Donovan Batres, Edison; Freddy Bautista, Sanger; Emmanuel Cortez, Madera.

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Player of the Year: Antonio Lepe, Central. Offensive Player of the Year: Josh Tyburski, Clovis North. Defensive Player of the Year: Sean Williamson, Clovis. Coach of the Year: John Spurgeon, Buchanan

First team: Brycan Miller, Central; Kaylob Walker, Central; Alan Gutierrez, Central; Ryan Rosas, Central; Tony Serrano, Central; Brock Goerlich, Clovis North; Enrique Gutierrez, Clovis East; Noah Delsid, Clovis East; Alexandro Chavez, Clovis; Mohammad Salaymeh, Clovis West; Tyler Ferugson, Buchanan.

NORTH YOSEMITE LEAGUE

MVP: Ivan Garcia, McLane. Goalie of the Year: Isaias Gutierrez, Sunnyside. Coach of the Year: Eric Velarde, Reedley.

First team: Victor Flores, Fresno; Josh Zambrano, Sunnyside; Robert Alcantar, Reedley; Angel Armendariz, Fresno; Gabriel Diaz, McLane; Brian Perez, Sunnyside; Phillip Rico, Reedley; Alberto Gutierrez, Roosevelt; Octavio Lopez, Roosevelt; Adrian Gonzalez, Sunnyside; Jose Lozano, McLane; Angel Flores, Fresno.

EAST YOSEMITE LEAGUE

MVP: Anthony Iglesias, Tulare Western.

First team: Julio Medina, Tulare Western; Alejandro Guevara, Tulare Western; David Gallegos, Tulare Union; Ben Pedersen, Tulare Union; Chris Romo, Tulare Union; Gerardo Mora, Mission Oak; Christian Brown, Mission Oak; Joel Meza, Delano; Angel Talavera, Delano; Rogelio Bendolla, Porterville; Isaac Corona, Monache

WEST SIERRA LEAGUE

MVP: Samuel Martinez, Firebaugh. Offensive Player of the Year: Alex Ochoa, Mendota. Defensive Player of the Year: Jesus Pimentel, Coalinga. Team Sportsmanship of the Year: Tranquillity High.

First team: Gilberto Caballero, Mendota; Kevin Cruz, Mendota; Adrian Alvaro, Mendota; Alexi Echeverria, Firebaugh; Angel Campa, Firebaugh; William Lopez, Firebaugh; Jacob Gutierrez, Coalinga; Juan Diego Enriquez, Coalinga; Axel Villareal, Avenal; Alan Rangel, Avenal; Jacob Ramirez, Dos Palos.

WEST SEQUOIA LEAGUE

First team: Ozziel Rios, Fowler; Nestero Jimenez, Caruthers; Diego Hernandez, Orosi; Ezequiel Zapien, Orosi; David Pina, Orosi; Xavier Rangel, Riverdale; Axel Ledesma, Riverdale; Alfonso Zarate, Riverdale; Reynaldo Iraheta, Riverdale; Francisco Maldonado, Parlier; Javier Martinez, Parlier; Francisco Arguello, Parlier; Ritchy Valencia, Orange Cove.

WEST YOSEMITE LEAGUE

MVP: Alexis Cabrera, Redwood. Offensive MVP: Sebastian Caballero, Golden West. Defensive MVP: Lucio Martinez, El Diamante.

First team: Valentine Torres, Mt. Whitney; Dakota Ybarra, El Diamante; Brian Perez, Redwood; Christian Arciga, Hanford; Jackson Fagundes, Lemoore; Jonathan Cruz, Golden West; Pete Hawken, Lemoore; Jason Garcia, Mt. Whitney; Chase Garcia, Lemoore; Miguel Alva, Hanford; Alex Gonzalez, El Diamante; Faustino Sarrano, Redwood; Jesus Garcia, El Diamante; Armando Salinas, Lemoore.

GIRLS SOCCER

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Forward of the Year: Alyssa Renovato, Bullard. Co-Midfielder of the Year: Audry Reyna, Sanger; Karina Gonzalez, San Joaquin Memorial. Defender of the Year: Elisabeth Romero, Edison. Goalkeeper of the Year: Anahi Martinez, Edison. Coach of the Year: Larry Hinz, Edison.

First team: Logan Nidy, San Joaquin Memorial; Bailey Arreola, Bullard; Itzel Rodriguez, Madera; Isabella Arthur, Bullard; Nadia Flores, San Joaquin Memorial; Sam Montes, San Joaquin Memorial; Noemi Cabello, Madera; Valeria Quintero, Edison

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Offensive Player of the Year: Emma Mulligan, Reedley.Defensive Player of the Year: Celeste Castillo, Reedley. Coach of the Year: Tori Nelson, Hoover.

First team: Alexandra Guillen, Roosevelt; Gloria Sevilla, McLane; Miko Sunamoto, Reedley; Jennifer Jimenez, McLane; Mariah Contreras, Hoover; Luci Chen, Fresno; Taylor Verduzco, Hoover; Miranda Velasco, Sunnyside; Faith Lesley, Hoover; Grace Lemas, Hoover; Mariela Cruz, Fresno.

EAST SEQUOIA LEAGUE

MVP: Jasmine Soto, Strathmore. Coach of the Year: Randy Rippee, Granite Hills.

First Team: Celeste Lewis, Sierra Pacific; Alana Roberts, Sierra Pacific; Christina Avila, Sierra Pacific; Jasmine Soto, Strathmore; Kaija Ambriz, Strathmore; Yvette Felipe, Granite Hills; Aaliyah Thompson, Corcoran; Anahi Avila, Farmersville.

WEST YOSEMITE LEAGUE

Co-MVP: Jill Nelsen, Redwood and Sheyenne Hodge, Hanford. Offensive Player of the Year: Evan House, Redwood. Co-Defensive Player of the Year: Hailey Langley, Hanford and Taylor Bocanegra, Mt. Whitney

First team: Jill Nelsen, Redwood; Evan House, Redwood; Kelsey Konishi, Redwood; Payton Basso, Redwood; Izabel Pelayo, Golden West; Kaitlyn Tilley, Golden West; Sheyenne Hodge, Hanford; Hailey Langley, Hanford; Skyler Martinez, Hanford; Jenna Mynderup, Hanford; Taylor Bocanegra, Mt. Whitney; Autum Monty, Mt. Whitney; Nazarii Nunez, Mt. Whitney; Carli Gordon, El Diamante; Kassidy Arredondo, El Diamante; Kalijah Sanders, Lemoore; Mia Sanchez, Lemoore.

BASEBALL

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: James Patrick, Clovis. Player of the Year: Jake King, Buchanan. Pitcher of the Year: Riley Cooper, Clovis North. Silver Slugger: Darrien Miller, Clovis.

First team: Brady Hormel, Buchanan; T.J. Fountain, Buchanan; Miguel Ortiz, Buchanan; Noah Beal, Clovis; Cason Brownell, Clovis North; Chris Ortega, Clovis North; Noah Galvan, Clovis West; Karson Simas, Clovis West; Tyler Parker, Clovis East; Gavin Mancha, Central.

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Coach of the Year: Jason Papi, Fresno. Player of the Year: Jordan Perez, Fresno.

First team: Justin Rackley, Reedley; Sam Blanco, Fresno; Marcelino Vitolas, McLane; Oscar Lemus, Reedley; Gonzalo Ornelas, McLane; Marco Galaviz, Hoover; Cameron Brown, Fresno; Anthony Clark, Fresno; Oren Hill, Hoover; Kai Young, Fresno.

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: David Cuellar, Sanger. MVP: Jake Harrell, Sanger. Offensive Player of the Year: Mac Dalena, San Joaquin Memorial

First team: Tanner Sagoupe, SJM; Alex Rodriguez, Sanger; Mark Topoozian, Bullard; Alec Flores, Sanger; Shane Pursell, Madera; Eddie Saldivar, SJM; Nikayha Castro, Madera; Nilen Peoples, Bullard; Matt Alvarez, SJM; Jonathan Ramirez, Madera

EAST SEQUOIA LEAGUE

MVP: Gavin Van Gronigen, Sierra Pacific.

First team: Gavin Van Gronigen, Sierra Pacific; Gavin Gamble, Sierra Pacific; Elias Garcia, Sierra Pacific; Vinnie Estrada, Corcoran; Herman Luna, Corcoran; William Reece, Strathmore; Julio Godoy, Lindsay; Alexis Bedolla, Granite Hills; Robby Stevenson, Woodlake; Noah Vazquez, Farmersville.

WEST SEQUOIA LEAGUE

Coach of the Year: Jesse Darrah, Minarets. Most Valuable Player: Aaron Hall, Minarets. Offensive Player of the Year: Jonathan Solorio, Riverdale. Pitcher of the Year: Parker Renteria, Fowler. Co-Defensive Player of the Year: J.T. Hammer, Fowler; Zack Redman, Minarets

First team: Aaron Cantu, Caruthers; Andrew Solis, Orange Cove;Bobby Staley, Caruthers; Brady Pease, Caruthers Chris Bowe, Minarets; Chris Puga, Caruthers; Elijah Gonzales, Fowler; Jaeden Pierce, Minarets;Mason Musgrave, Riverdale; Rossi Martinez, Fowler; Tylor Painter, Minarets; Xavier Rangel, Riverdale

SOFTBALL

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: Dean Gregory, Buchanan. Player of the Year: Emily Cazares, Buchanan. Pitcher of the Year: Allie Puente, Clovis. Offensive Player of the Year: Claire Buckley, Buchanan.

First team: Michelle Knoll, Buchanan; Alyssa Orr, Clovis North; Claire Raley, Buchanan; Elizabeth Moffit, Clovis North; Avery Lawley, Buchanan; Maddy Arnold, Clovis; Heather Ayerza, Clovis North; Mary Mets, Clovis West; Caitlin Decanio, Clovis; Mia Hernandez, Central.

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Co-Coaches of the Year: Jaime Maxey, Bullard and Judy Shaubach, Madera. Pitcher of the Year: Jazzy Castaneda, Bullard. Player of the Year: Sofia Perez, Madera.

First team: Savaanah Garcia, Madera South; Logan Amaral, Bullard;Melina Anguiano, Bullard; Tayah Hernandez, Madera; Alexis Galvan, Madera; Katelyn Estep, Sanger; Jenna Ahart, Bullard; Mindy Pacheco, SJM; Madelyn Mata, Sanger; Emmerson Lee, Bullard

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Coach of the Year: Mitch Gaasch, Sunnyside. MVP: Emma Mulligan, Reedley.

First team: Jocelyn Diaz, Reedley; Alyssa Everk, Hoover; Isley Parada, Sunnyside; Alex Gonzalez, Reedley; Maykayla Lewis, Roosevelt; Priscilla Martinez, Fresno; Karli Arreola, Hoover; April Xiong, McLane; Alexis Diaz, Sunnyside; Aryanna Gonzalez, Reedley; Brianna Lewis, Roosevelt, McLane.

WEST SEQUOIA LEAGUE

MVP: Jaylyssa Ledesma, Fowler. Pitcher of the Year: Kamryn Cardova, Fowler. Co-Offensive Player of the Year: Clarissa Alvarez, Orange Cove. Morgan Diedrich, Fowler. Defensive Player of the Year: Paige Sterling. Coach of the Year: Jessica Schendel, Fowler.

First team: Kyle Nunes, Riverdale; Martha Lopez, Riverdale; Katie Simas, Riverdale; Malia Ishi, Caruthers; Bailey Day, Caruthers; Aneesa Almaguer, Fowler; Carissa Marquez, Fowler; Mia Chacon, Fowler; Ashley Herrera, Orange Cove; Alexis Garcia, Orange Cove; Natalie Gutierrez, Orange Cove; Natalie Gutierrez, Orange Cove; Ayanna Avalos, Parlier

WEST SIERRA LEAGUE

Coach of the league: Irene Barrantes Dos Palos. MVP of the league: Janesa Jasso Dos Palos. Best offensive player of the league: Aubrie Walker Coalinga. Best defensive player of the league: Marissa Gutierrez Firebaugh. Best underclassman of the league: Emmie Walker Coalinga. Best utility player of the league: Mirayha Gonzales Firebaugh.

First team: Sofia Alarcon, Dos Palos; Emily Coronado, Dos Palos; Carolyn Cota, Dos Palos; Ava Wojewoda, Coalinga; Nevaeh Reed, Coalinga; Kayla Voss, Coalinga; Anahi Felix, Firebaugh; Josette Negrete, Firebaugh.

EAST SEQUOIA LEAGUE

MVP: Pria Bun, Woodlake.

First team: Arianna Chavarin, Sierra Pacific; Lauren Alarcon, Sierra Pacific; Mikayla Hoggard, Sierra Pacific; Lillian Santos, Corcoran; Daisy Mendez, Corcoran; Pria Bun, Woodlake; Isabelle Sanchez, Lindsay; Jazmine Soto, Strathmore; Hailey Mitchell, Granite Hills.

NORTH SEQUOIA LEAGUE

MVP: Sydney Kuma, Washington Union. Co-Pitcher of the Year: Sarah Shevenell, Liberty-Madera Ranchos; Jenna Pope,Chowchilla. Utility Player of the Year: Alyssa Rue, Sierra. Underclassman of the Year: Samantha Delgado, Kerman

First team: Rive Prater, Yosemite; Brianna Burgess, Liberty-Madera Ranchos; Alyssa Acosta, Kerman; Alyssa Rue, Sierra; Ellie Montalvo, Kerman; Samantha Delgado, Kerman; Jama Pope, Chowchilla; Jaclyn Smith, Liberty-Madera Ranchos; Mara Mazanec, Washington Union; Alayna Munoz, Washington Union; Morgan Sewell, Chowchilla; Aurelia Rios, Sierra

GIRLS LACROSSE

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Coach of the Year: Jaime Vargas, Fresno. MVP: Kiedra Hall, Bullard.

First team: Megan Carey, Hoover; Emily Rose, Bullard; Natalia Macedo, Sunnyside; Jamie Manock, San Joaquin Memorial; Taylor Ounesavath, Edison; Mirna Vasquez, Edison; Neani Stewart, Bullard; Marianne Gleason, San Joaquin Memorial; Silvia Gonzalez, Roosevelt; Tristan Henson, Hoover; Sidhu Sidhu, Sunnyside; Joselyn Avalos, Edison; Diana Escobar, Hoover; Niemma Hammouda, Edison.

BOYS VOLLEYBALL

NORTH YOSEMITE LEAGUE

Coach of the Year: Kee Xiong, Sunnyside. MVP: Johndi Yang, McLane.

First team: Yiphen Xiong, Sunnyside, Kou Thao, Hoover; Adam Yang, Hoover; Dylan Chang, McLane; Andy Thao, Fresno; Bruce Lee, Sunnyside; Chulson Lee, Washington Union.

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Player of the Year: Garret Billhofer, Clovis North. Coach of the Year: Jason Powell, Clovis North

First team: Colby Severance, Clovis North; Will Avera, Clovis North;TJ Hamel, Clovis North; Grant Lake, Clovis; David Hawkins, Clovis; Raven Moua, Clovis East; Nolan Zaayer, Buchanan; Jesus Herr, Clovis West

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Co-Coaches of the Year: Steve Guglielmana, Madera South; Scott Okada, Sanger. Player of the Year: Christian Sylvia, Madera South

First team: Jesus Gomez, Sanger; Jared Guglielmana, Madera South; John Her, Sanger; Josh Nourian, Edison; Andrew chase, Bullard; Sebastian Moreno, Madera South; Ethan Ly, Sanger

BOYS TENNIS

TRI-RIVER ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: Bryan Juinio, Clovis North. Player of the Year: Michael Fourchy, Clovis North. Doubles Team of the Year: Drew Quall/Billy Schulz, Clovis North.

First team: Albertus du Plessis, Buchanan; Vincent Wang - Buchanan; Brodie Sodersten, Clovis; Gio Palumbo, Clovis; Kris Adisasmito-Smith, Clovis; Galen Villarreal, Clovis East; Cody Castro, Clovis West

COUNTY/METRO ATHLETIC CONFERENCE

Coach of the Year: Jeremy Warkentin, Sanger.

Player of the Year: Ethan Quinn, San Joaquin Memorial.

First team: Jakob Ontiveros, Sanger; Greg Gonzalez, Sanger; Jason Mosby, Bullard; Jeremiah Yang, Sanger; Dylan Reimer, Sanger; Will Dau, Edison; Marin Banuelos, Edison; Clay Yates, Bullard; Ian Tell, Bullard;Daniel Gugig, SJM; James Weber, Sanger

WRESTLING

WEST SEQUOIA LEAGUE

BOYS

Coach of the Year: Shawn Kilduff, Fowler. Wrestler of the Year: Martin Chavez, Orange Cove. Outstanding Lower weight: Andy Tristan, Orange Cove. Outstanding Upper weight: Jake Prudek, Caruthers. Freshman of the Year: Dax Alcantar, Fowler.

First Team

106 Kai Estrada, Fowler; 113 Martin Chavez, Orange Cove; 120 Andy Tristen, Orange Cove; 126 Roman Velasquez, Caruthers; 132 Adan Del La Rosa, Caruthers; 140 Angel Flores, Caruthers; 145 Jonathan Webber, Fowler; 154 Jake Prudek Caruthers; 160 Isaiah Rodriguez, Fowler; 170 Ever Loya, Fowler; 182 R.J. LaPonte, Fowler; 195 Jared Sanchez, Caruthers; 220 Aaron Hinojosa, Fowler; 285 Kuljit Dhami, Fowler.

GIRLS

Coach of the Year: Mayra Rivera, Caruthers. Wrestler of the Year: Clarissa Alvarez, Orange Cove. Outstanding Lower weight: Briann Mungia, Caruthers. Outstanding Upper weight: Esmeralda Tovar, Fowler.