Prep scoreboard for Saturday, December 29

Coaches: Report results to sports@fresnobee.com.
BOYS BASKETBALL
POLLY WILHELMSEN INVITATIONAL
Exeter 65, Tulare Union 45
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#ReadLocal
Tulare Union
14
11
8
12
—
45
Exeter
17
16
21
11
—
65
Tulare Union: David Dailey 4, J.J. Souza 8, Willie James 11, Aaron Bales 3, Ean McGill 4, Ruech 3, Jake Costa 2, Tyler Coelho 10.
Exeter: Aaron Chaparro 12, Zach Welch 2, Mark Oates 2, Josh Perez 12, Aydan Oritz 12, Ethan Hernandez 4, Blake Crookshanks 19, Jeramiah Doyle 2.
Mission Oak 63, Washington Union 48
Washington Union
9
14
19
6
—
48
Mission Oak
13
18
12
20
—
63
Washington Union: Stephen Martin 4, Kevin Ventura 17, Stephane Dowell 2, Jayden Green 12, Jason Nguyen 6, Lawrence Stell 2, Cameron Demaria 5.
Mission Oak: Quince Patterson 12, Vieyra 2, Anthony Velasquez 10, See 6, Erice Hernandez 19, Kates 14.
Redwood 90, Monache 88 (OT)
Redwood
14
23
24
17
12
—
90
Monache
20
24
15
19
10
—
88
Redwood: Brian Brown 2, Sebastian Galaviz 2, Anthony Dorado 12, Zack Salazar 13, Nick Trevino 8, Alex Garrett 30, Hudson Walker 9, Malachi Aguilar 7, Connor Gilcrest 7.
Monache: Nash Wobrock 13, Marcus Salazar 4, Tray Von Bradford 17, Kaori Sims 8, Darrien Duckworth 10, Cooper Martin 14, John Perez 8, Hassoon Sarwar 4, Tori Powell 6, Team 4.
Golden West 44, Hanford West 38
Hanford West
14
8
9
7
—
38
Golden West
9
13
10
12
—
44
Hanford West: Desmond Howard 2, Jayron Jenkins 2, Antonio Perez 4, Raymond Sandoval 3, Darius Gatson 9, Josiah James 13, Luis Botello 5.
Golden West: Auggie Aguilar 15, Lonnie Wessel 2, Del Real 11, Casey Hill 6, Anthony McKeehan 2, Antonio Fregoso 6, Jaime Valdez 2.
Tulare Western 54, El Diamante 49
El Diamante
15
6
20
8
—
49
Tulare Western
12
18
13
11
—
54
El Diamante: Xavier Boss 5, Lorenzo Quintana 16, Desean Lacey 7, Rajan Batth 7, Cameron Beans 6, Chris Camy 2, Logan Newkirk 6.
Tulare Western: Tairyn Johnson 6, Mikal Johnson 4, Zack Ball 9, Mikey Ficher 17, Anthony Cervantes 12, Anthony Cardenas 2, Elijah Burrell 2, Michael Machado 2.
Porterville 67, Central Valley Christian 57
Porterville
8
23
18
18
—
67
CVC
11
17
7
22
—
57
Porterville: Jesse Hernandez 2, Kaden Ramage 15, Jacob Daguman 4, Dane Odsather 16, C.J. Fish 12, Benjamin Rodriguez 13, Joseph Catalina 5.
Central Valley Christian: Campbell Moons 3, Jarren Myers 6, Marshall Moons 2, Luke Van Groningen 2, Simon Te Velde 11, Grant Highstreet 17, Eric Dragt 16.
GIRLS BASKETBALL
FLORIDA PROSPECTS HOLIDAY CLASSIC
Madison Campbell selected to All-tournament team
Clovis West 55, Somerset Prep-Florida 45
Clovis West
11
17
12
15
—
55
Somerset
7
17
14
7
—
45
Somerset: Christina Grant 12, Michiyah Simmons 11, Kourtnee Gilbert 6, Zaria Blake 4, Mya Kone 6, Alexis Gibbs 6.
Clovis West: Kendall Jackson 2, Nikki Tom 14, Aari’yanna Sanders 10, Champney Pulliam 9, Madison Campbell 20.
Semifinal
Montverde Academy-Florida 48, Clovis West 47
Clovis West
12
10
14
11
—
47
Montverde
11
7
12
18
—
48
Montverde: Erin Dumas 13, Hya Haywood 6, Samantha Pacheco 2, Nadechka Reyes 9, Ty Tollie 8, Ramani Parker 8, A’jah Davis 2.
Clovis West: Nikki Tom 4, Aari’yanna Sanders 5, Champney Pulliam 3, Madison Campbell 32, Aaliyah Seuell 1, Justyce Harris 2.
Third place
Clovis West 70, Timber Creek-Florida 34
Clovis West
18
18
17
17
—
70
Timber Creek
7
9
12
6
—
34
Clovis West: Kendall Jackson 9, Nikki Tom 14, Alyssa Kuniyoshi 3, Aari’yanna Sanders 7, Champney Pulliam 10, Madison Campbell 12, Aaliyah Seuell 8, Justyce Harris 5, Miciah Lee 2.
Timber Creek: Jourdan Avery 1, Sarah Napoli 14, Zora Fray Chinn 2, Savannah Henderson 8, Nya Aranda 2, Bredlyann Caballero 5, Team 2.
SAVANNA-BUENA PARK TOURNAMENT
Selma 63, Irvine 47
Selma
21
18
10
14
—
63
Irvine
17
11
9
10
—
47
Selma: Rachel Vieira 20, Clarrisa Moreno 15, Yesenia Sanchez 12, Elena Loutherback 9, Audrey Gonzalez 7.
Irvine: not available.
TULARE MID-WINTER SHOWCASE
MVP: Taylor Linzie, Bakersfield.
All-tournament team: Amiyah Sanchez Lemoore; Jaylyn Edmonds, San Bernardino; Jewelia Maniss, Porterville; Emma Woodward, Tulare Western; Brooke Hatch, Immanuel; Samantha Obregon, Corcoran; Lillian Ramirez, Woodlake; Clarissa Simonson, Nipomo; Janessa Haro, Redwood; Ravynn Anielski, Pioneer Valley; Lacey Luna, El Diamante; Mia Pengilly, Monache; Kiara Brown, Tulare Union; McKenna Hsiung, Bakersfield; Kiara Frink, Bakersfield; Sapphire Jones, Hanford; Michaela Young, Hanford.
Championship
Bakersfield 62, Hanford 51
Bakersfield: Jaiden Key 8, McKenna Hsiung 9, Kiara Frink 8, Denise Johnson 1, Deja Johnson 6, Taylor Linzie 23, Erica Hayden 4, Alexis Killebrew 3.
Hanford: Tinisha Edwards 7, Sapphire Jones 18, Corin Camara 6, Alexis Cano 1, Kylie Mara 5, Alyssa Chapman 10, Michaela Young 4.
Third place
Nipomo 52, Redwood 35
Nipomo: Kat Anderson 2, Grace Gutierrez 6, Clarissa Simonson 10, Kacie Slover 15, Leah Miller 2, Madelyn Witcher 8, Shantille Simonson 7, Team 2.
Redwood: Clarissa Chavez 6, Jackie Ledesma 6, Savanna Surfus 3, Janessa Haro 14, Kalista Gomez 1, Krissy Heatherington 5.
Fifth place
Porterville 59, Mission Oak 50
Porterville: Madison Johnson 5, Jazlynne Medrano 16, Nseije Ortiz 11, Zeila Rivera 2, Jewelia Maniss 21, Cienna Enriquez 3, Peterson 1.
Mission Oak: Jada Muller 11, CeCe Robles 4, Jadyn Young 13, Kayleigh Lopez 10, Alyssa Logan 2, Gabby Matlock 10.
Consolation champinship
Lemoore 64, San Bernardino 53
Lemoore: Sophia Ramirez 6, Janay Avalos 11, M.J. Bresenio 13, Kyla Wiley 10, Amaya Sanchez 14, Majaya Laxton 10.
San Bernardino: Nijah Emerson 21, Jaylyn Edmonds 21, Melissa Rubino 6, Alexis Browning 2, Mary Williams 2, Karyna Robles 1.
Tulare Union 64, Monache 51
Tulare Union: Kiara Brown 24, Vivica Gonzales 19, Morgan Hatton 9, Madyson Melson 8, Lindsey Beck 4.
Monache: Mia Pengilly 15, Cienna Correa 10, Danielle Garcia 8, Ashlynn Baxter 6, Kailyn Castle 5, Madisyn Baxter 4.
Pioneer Valley 63, El Diamante 42
Pioneer Valley: Aaliyah Moreno 24, Ravynn Anielski 14, Brianna Robles 11, Leticia Medina 6, Neidy Ramirez 3, Valeria Nol 2, Kianna Juamn 2, Rachel Ramos 1.
El Diamante: Lucey Tazio 17, Lacey Luna 12, Kyla Rios 8, Maya Bivens 4, Hailey Villegas 1.
Immanuel 44, Tulare Western 37
Immanuel: Alegria Penz 12, Laura Schletewitz 8, Brooke Hatch 8, Jaime Clothier 6, Jaiden Purewal 5, Presley Gilpin 2, Allison Diaz 2, Julia Scarborough 1.
Tulare Western: Emma Woodward 8, Nicole Tristao 8, Ta’shanti Muss 5, Jenna Smith 5, Nadia Zambrano 4, Liyah Coleman 3, Jazalynn Juarez 2, Madison Aguilar 1, Deja Eason 1.
Corcoran 34, Woodlake 20
Corcoran: Aaliyah Thompson 11, Crystal Gonzalez 5, Diana Gamino 5, Mia Hernandez 4, Samantha Obregon 3, Yuridia Hernandez 2, Alizah Martin 2, Marina Renteria 1, Mona Vargas 1.
Woodlake: Alyssa Gonzalez 8, Lillian Ramirez 5, Ashley Duran 2, Jahaira Coa 2, Angelica Soto 2, Mia Bateman 1.
GIRLS SOCCER
PIONEER VALLEY TOURNAMENT
San Joaquin Memorial 2, Santa Maria 0
SJM, Logan Nidy 2. Records: San Joaquin Memorial 12-0; Santa Maria 4-6-2.
San Joaquin Memorial 1, Arroyo Grande 0
SJM, Samantha Montes. Records: San Joaquin Memorial 11-0; Arroyo Grande 12-3.
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