High School Sports

Prep scoreboard for Thursday, Dec. 27

Fresno Bee Staff

December 27, 2018 11:01 PM

Coaches: Report results to sports@fresnobee.com.

GIRLS BASKETBALL

TULARE MID-WINTER SHOWCASE

Hanford 68, Corcoran 26

Hanford: Sapphire Jones 7, Corin Camara 10, Kylie Maya 9, Nyomi Solis 10, Gwen Gardner 10, Alyssa Champman 7, Michaela Young 9, Dezzerah Linan 6.

Corcoran: Marina Renteria 3, Samantha Obregon 3, Crystal Gonzalez 3, Aaliyah Thompson 6, Diana Gamino 2, Mia Hernandez 7.

Porterville 50, Pioneer Valley-Santa Maria 32

Porterville: Mariyah Avila 3, Madison Johnson 9, Jazlynne Medrano 18, Nseije Ortiz 6, Allison Martinez 2, Desirae Gomez 1, Sara Alvarez 2, Jewelia Maniss 6, Cienna Enriquez 3.

Pioneer Valley: Leticia Medina 2, Brianna Robles 2, Arianna Alonzo 2, Ravynn Anielski 12, Aaliyah Moreno 3, Valeria Nol 4, Kiana Juamn 7.

Tulare Union 55, Immanuel 14

Tulare Union: Morgan Hatton 6, Madisyn Nelson 2, Vivica Gonzales 7, Kiara Brown 28, Lindsey Beck 5, Brissa Allan 3, Sam Torres 2, Maya Medeiros 2.

Immanuel: Brooke Hatch 4, Amris Person 2, Laura Schletewitz 4, Jaiden Purewal 2, Allison Dias 2.

Monache 35, Lemoore 26

Monache: Danielle Margosian 5, Cienna Correa 4, Mia Pengilly 8, Madisyn Baxter 5, Kailyn Castle 9, Ashlynn Baxter 2, Madison Doty 2.

Lemoore: Sophia Ramirez 1, Janay Avalos 3, Tori Sheldon 6, M.J. Bresenio 4, Kyla Wiley 6, Amaya Sanchez 4, Alizay Rodriguez 2.

Bakersfield 71, El Diamante 35

Bakersfield: Jaiden Key 13, McKenna Hsiung 8, Kiara Frank 17, Denise Johnson 4, Deja Johnson 2, Taylor Linzie 13, Erica Hayden 4, Alexis Killebrew 2, Dejanique Moten 2, Crystal Brown 6.

El Diamante: Kyla Rios 12, Shelby Marquez 6, Lucy Tazio 6, Maya Buenos 6, Hailey Villegas 2, Samantha Berrocales 3.

Mission Oak 65, Woodlake 31

Mission Oak: Ania Avila 5, Jaiden Avila 2, Jada Muller 9, Courtney Coito 2, CeCe Robles 4, Clarisa Vejar 2, Kailey Silva 2, Jadyn Young 10, Kayleigh Lopez 8, Alyssa Logan 3, Gabby Matlock 18.

Woodlake: Lillian Ramirez 6, Ashley Duran 2, Angelica Soto 15, Alyssa Gonzalez 4, Micaela Rodriguez 4.

Nipomo 71, San Bernardino 23

Nipomo: Kat Anderson 7, Janna Slover 8, Gracie Guiterrez 4, Clarissa Simonson 9, Kacie Slover 6, Leah Miller 12, Madelyn Witcher 19, Shantille Simonson 3, Abbey Gutierrez 3.

San Bernardino: Nijah Emerson 6, Melissa Rubino 6, Jaylyn Edmonds 9, Jaynae Woodson 2.

Redwood 53, Tulare Western 21

Redwood: Jackie Ledesma 15, Savanna Surfus 10, Janessa Haro 9, Kalista Gomez 7, Krissy Heatherington 7, Mailaih Narvasa 3, A. Vargas 2.

Tulare Western: Emma Woodward 12, Madison 3, Nadia Zambrano 2, Liyah Coleman 4.

El Diamante 46, Immanuel 29

El Diamante: Kyla Rios 12, Shelby Marquez 3, Lacey Luna 5, Lucy Tazio 15, Maya Bivens-Sommerville 6, Ketzia Arceo 2, Remi Perez 1, Samantha Berrocales 2.

Immanuel: Madison Johnson 9, Jazlynne Medrano 9, Nseije Ortiz 8, Allison Martinez 3, Jewelia Maniss 7, Cienna Enriquez 10.

Pioneer Valley 70, Corcoran 28

Pioneer Valley: Aaliyah Moreno 7, Ravynn Anielksi 33, Leticia Medina 4, Brianna Robles 2, Valeria Nol 2, Ashley Gutierrez 6, Ariana Alonzo 2, Rachel Ramos 7, Kiana Juamn 6, Team 1.

Corcoran: Yuridia Hernandez 2, Marina Renteria 3, Samantha Obregon 2, Antonio Becerra 2, Crystal Gonzalez 7, Aaliyah Thompson 11, Mia Hernandez 1.

Bakersfield 59, Tulare Union 43

Bakersfield: Jaiden Key 13, McKenna Hsiung 18, Kiara Frank 12, Deja Johnson 4, Taylor Linzie 7, Erica Hayden 3, Anaya Sanders 2.

Tulare Union: Morgan Hatton 7, Vivica Gonzales 10, Kiara Brown 14, Lindsey Beck 4, Samantha Torres 8.

San Bernardino 55, Woodlake 26

San Bernardino: Lisa Ly 4, Mary Williams 4, Nijah Emerson 11, Melissa Rubino 2, Karyna Robles 1, Lizeth Hernandez 8, Jaylyn Edmonds 21, Jaynae Woodson 2, Team 2.

Woodlake: Lillian Ramirez 6, Jahaira Coa 2, Alyssa Gonzalez 5, Angelica Soto 4, Micaela Rodriguez 7, Mia Baterman 2.

Redwood 54, Monache 45

Redwood: Clarissa Chavez 20, Sabrina Gutierrez 2, Jackie Ledesma 10, Janessa Haro 8, Kalista Gomez 10, Krissy Heatherington 4.

Monache: Cienna Correa 8, Mia Pengilly 6, Madisyn Baxter 7, Kailyn Castle 12, Danielle Garcia 6, Madison Doty 6.

Lemoore 52, Tulare Western 48

Lemoore: Sophia Ramirez 10, Janay Avalos 5, Tori Sheldon 3, M.J. Bresenio 1, Kyla Wilay 16, Amaya Sanchez 12, Majaya Laxton 5.

Tulare Western: Deja Eason 1, Emma Woodward 17, Madison Aguilar 2, Namira Johnson 4, Nicole Tristao 8, Alianna Hernandez 3, Nadia Zambrano 2, Jazalynn Juarez 4, Liyah Coleman 7.

Pioneer Valley 70, Bakersfield 59

Pioneer Valley: Aaliyah Moreno 7, Ravynn Anielski 33, Leticia Medina 4, Brianna Robles 2, Valeria Nol 2, Ashley Gutierrez 6, Ariana Alonzo 2, Rachel Ramos 7, Kiana Juamn 6, Team 1.

Bakersfield: Jaiden Key 13, McKenna Hsiung 18, Kiara Frink 12, Deja Johnson 4, Taylor Linzie 7, Erica Hayden 3, Anaya Sanders 2.

Tulare Union 43, Corcoran 28

Tulare Union: Morgan Hatton 7, Vivica Gonzales 10, Kiara Brown 14, Linsey Beck 4, Samantha Torres 8.

Corcoran: Yuridia Hernandez 2, Marina Renteria 3, Samantha Obregon 2, Antonia Becerra 2, Crystal Gonzalez 7, Aaliyah Thompson 11, Mia Hernandez 1.

Nipomo 58, Mission Oak 53

Nipomo: Kat Anderson 13, Gracie Gutierrez 2, Clarissa Simonson 18, Kacie Slover 12, Leah Miller 3, Madelyn Witcher 2, Shantille Simonson 8.

Mission Oak: Jada Muller 6, CeCe Robles 7, Jadyn Young 14, Kayleigh Lopez 12, Gabby Matlock 14.

Friday

At Tulare Union High

11 a.m., Immanuel vs. Woodlake; 12:30 p.m., Corcoran vs. Tulare Western; 2 p.m., Pioneer Valley vs. Lemoore; 3:30 p.m., El Diamante vs. San Bernadino

At Mission Oak High

11 a.m. Porterville vs. Monache; 12:30 p.m. Mission Oak vs. Tulare Union; 2 p.m. Hanford vs. Redwood; 3:30 p.m. Bakersfield vs. Nipomo.

SAVANA-BUENA PARK TOURNAMENT

In Irvine

Kennedy-La Palma 57, Selma 55

Selma

20

13

14

8

55

Kennedy

11

15

16

15

57

Selma: Rachel Vieira 24, Yesenia Sanchez 11, Clarrisa Moreno 10, Elena Loutherback 8, Audrey Gonzalez 2.

Kennedy: not available.

WEST COAST JAMBOREE

Carandolet-Concord 58, Clovis North 55

Clovis North

11

21

13

10

55

Carandolet

15

13

17

13

58

Clovis North: Taylor Pilot 4 Savannah Tucker 13, Grace Webb 19, Rowan Hein 12, Asha Sra 7.

Carondolet: Ali Bamberger 17, Alex Brown 2, Emily Howie 5, Erica Miller 9, Tatyana Morawar 9, Natali Nicolosi 11, Jayme Blackard 5.

KIWANIS NYE TOURNAMENT

Thursday

Garces 76, Sierra 67

Buchanan 73, Sanger 36

Friday

Garces vs. Buchanan, TBD

FLORIDA PROSPECTS HOLIDAY CLASSIC

In North Lauderdale, Florida

Clovis West 55, Somerset Prep-Florida 45

Friday

Clovis West vs. Montverde Academy-North Lauderdale, 6 p.m.

BOYS BASKETBALL

CLOVIS ELKS INVITATIONAL

BLUE BRACKET

Thursday

Sanger 66, Chavez 58

Nipomo 62, Firebaugh 58

Hoover 57, Fresno Christian 52

Garces 74, Ridgeview 55

Friday, South Gym

Sanger vs. Nipomo, 3 p.m.

Hoover vs. Garces, 4:30 p.m.

GOLD BRACKET

Thursday

Fresno 71, Lemoore 63

El Capitan-Merced 57, Clovis 52

Clovis East 83, Kerman 33

Dublin 91, Roosevelt 53

Friday, South Gym

Fresno vs. Dublin, 6 p.m.

Clovis East vs. El Capitan-Merced, 7:30 p.m.

POLLY WILHELMSEN INVITATIONAL

Thursday

Edison 69, Porterville 47

Dinuba 69, Hanford West 35

Granite Hills 60, Central Valley Christian 54

Mt. Whitney 53, Golden West 50

Consolation

Redwood 68, Tulare Union 48

Tulare Western 57, Mission Oak 55

El Diamante 63, Washington Union 43

Monache 91, Exeter 71

Friday

Edison vs. Dinuba (at Mt. Whitney), 6 p.m.

Granite Hills vs. Mt. Whitney (at Mt. Whitney), 7:30 p.m.

Consolation

Redwood vs. El Diamante (at Mt. Whitney), 11 a.m.

Tulare Western vs. Monache (at Mt. Whitney), 12:45 p.m.

MODESTO CHRISTIAN HOLIDAY HOOP CLASSIC

Thursday

Bakersfield Christian 70, Patterson 49

St.-Patrick-St. Vincent 78, Tracy 47

Ripon 71, Centennial 56

Beyer 103, Lincoln 82

Vanden-Fairfield 69, Clovis West 66

Weston Ranch 81, Turlock 46

Modesto Christian 71, Manteca 52

Campolindo 50, Foothill-Bakersfield 38

Friday

Clovis West vs. Turlock, 3 p.m.

TORREY PINES HOLIDAY CLASSIC

O’Dea-Seattle 88, San Joaquin Memorial 75

Friday

Torrey Pines vs. San Joaquin Memorial, 5:25 p.m.

BOYS SOCCER

NONLEAGUE

Clovis 7, Riverbank 1

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