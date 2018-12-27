Prep scoreboard for Thursday, Dec. 27

Coaches: Report results to sports@fresnobee.com.
GIRLS BASKETBALL
TULARE MID-WINTER SHOWCASE
Hanford 68, Corcoran 26
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#ReadLocal
Hanford: Sapphire Jones 7, Corin Camara 10, Kylie Maya 9, Nyomi Solis 10, Gwen Gardner 10, Alyssa Champman 7, Michaela Young 9, Dezzerah Linan 6.
Corcoran: Marina Renteria 3, Samantha Obregon 3, Crystal Gonzalez 3, Aaliyah Thompson 6, Diana Gamino 2, Mia Hernandez 7.
Porterville 50, Pioneer Valley-Santa Maria 32
Porterville: Mariyah Avila 3, Madison Johnson 9, Jazlynne Medrano 18, Nseije Ortiz 6, Allison Martinez 2, Desirae Gomez 1, Sara Alvarez 2, Jewelia Maniss 6, Cienna Enriquez 3.
Pioneer Valley: Leticia Medina 2, Brianna Robles 2, Arianna Alonzo 2, Ravynn Anielski 12, Aaliyah Moreno 3, Valeria Nol 4, Kiana Juamn 7.
Tulare Union 55, Immanuel 14
Tulare Union: Morgan Hatton 6, Madisyn Nelson 2, Vivica Gonzales 7, Kiara Brown 28, Lindsey Beck 5, Brissa Allan 3, Sam Torres 2, Maya Medeiros 2.
Immanuel: Brooke Hatch 4, Amris Person 2, Laura Schletewitz 4, Jaiden Purewal 2, Allison Dias 2.
Monache 35, Lemoore 26
Monache: Danielle Margosian 5, Cienna Correa 4, Mia Pengilly 8, Madisyn Baxter 5, Kailyn Castle 9, Ashlynn Baxter 2, Madison Doty 2.
Lemoore: Sophia Ramirez 1, Janay Avalos 3, Tori Sheldon 6, M.J. Bresenio 4, Kyla Wiley 6, Amaya Sanchez 4, Alizay Rodriguez 2.
Bakersfield 71, El Diamante 35
Bakersfield: Jaiden Key 13, McKenna Hsiung 8, Kiara Frank 17, Denise Johnson 4, Deja Johnson 2, Taylor Linzie 13, Erica Hayden 4, Alexis Killebrew 2, Dejanique Moten 2, Crystal Brown 6.
El Diamante: Kyla Rios 12, Shelby Marquez 6, Lucy Tazio 6, Maya Buenos 6, Hailey Villegas 2, Samantha Berrocales 3.
Mission Oak 65, Woodlake 31
Mission Oak: Ania Avila 5, Jaiden Avila 2, Jada Muller 9, Courtney Coito 2, CeCe Robles 4, Clarisa Vejar 2, Kailey Silva 2, Jadyn Young 10, Kayleigh Lopez 8, Alyssa Logan 3, Gabby Matlock 18.
Woodlake: Lillian Ramirez 6, Ashley Duran 2, Angelica Soto 15, Alyssa Gonzalez 4, Micaela Rodriguez 4.
Nipomo 71, San Bernardino 23
Nipomo: Kat Anderson 7, Janna Slover 8, Gracie Guiterrez 4, Clarissa Simonson 9, Kacie Slover 6, Leah Miller 12, Madelyn Witcher 19, Shantille Simonson 3, Abbey Gutierrez 3.
San Bernardino: Nijah Emerson 6, Melissa Rubino 6, Jaylyn Edmonds 9, Jaynae Woodson 2.
Redwood 53, Tulare Western 21
Redwood: Jackie Ledesma 15, Savanna Surfus 10, Janessa Haro 9, Kalista Gomez 7, Krissy Heatherington 7, Mailaih Narvasa 3, A. Vargas 2.
Tulare Western: Emma Woodward 12, Madison 3, Nadia Zambrano 2, Liyah Coleman 4.
El Diamante 46, Immanuel 29
El Diamante: Kyla Rios 12, Shelby Marquez 3, Lacey Luna 5, Lucy Tazio 15, Maya Bivens-Sommerville 6, Ketzia Arceo 2, Remi Perez 1, Samantha Berrocales 2.
Immanuel: Madison Johnson 9, Jazlynne Medrano 9, Nseije Ortiz 8, Allison Martinez 3, Jewelia Maniss 7, Cienna Enriquez 10.
Pioneer Valley 70, Corcoran 28
Pioneer Valley: Aaliyah Moreno 7, Ravynn Anielksi 33, Leticia Medina 4, Brianna Robles 2, Valeria Nol 2, Ashley Gutierrez 6, Ariana Alonzo 2, Rachel Ramos 7, Kiana Juamn 6, Team 1.
Corcoran: Yuridia Hernandez 2, Marina Renteria 3, Samantha Obregon 2, Antonio Becerra 2, Crystal Gonzalez 7, Aaliyah Thompson 11, Mia Hernandez 1.
Bakersfield 59, Tulare Union 43
Bakersfield: Jaiden Key 13, McKenna Hsiung 18, Kiara Frank 12, Deja Johnson 4, Taylor Linzie 7, Erica Hayden 3, Anaya Sanders 2.
Tulare Union: Morgan Hatton 7, Vivica Gonzales 10, Kiara Brown 14, Lindsey Beck 4, Samantha Torres 8.
San Bernardino 55, Woodlake 26
San Bernardino: Lisa Ly 4, Mary Williams 4, Nijah Emerson 11, Melissa Rubino 2, Karyna Robles 1, Lizeth Hernandez 8, Jaylyn Edmonds 21, Jaynae Woodson 2, Team 2.
Woodlake: Lillian Ramirez 6, Jahaira Coa 2, Alyssa Gonzalez 5, Angelica Soto 4, Micaela Rodriguez 7, Mia Baterman 2.
Redwood 54, Monache 45
Redwood: Clarissa Chavez 20, Sabrina Gutierrez 2, Jackie Ledesma 10, Janessa Haro 8, Kalista Gomez 10, Krissy Heatherington 4.
Monache: Cienna Correa 8, Mia Pengilly 6, Madisyn Baxter 7, Kailyn Castle 12, Danielle Garcia 6, Madison Doty 6.
Lemoore 52, Tulare Western 48
Lemoore: Sophia Ramirez 10, Janay Avalos 5, Tori Sheldon 3, M.J. Bresenio 1, Kyla Wilay 16, Amaya Sanchez 12, Majaya Laxton 5.
Tulare Western: Deja Eason 1, Emma Woodward 17, Madison Aguilar 2, Namira Johnson 4, Nicole Tristao 8, Alianna Hernandez 3, Nadia Zambrano 2, Jazalynn Juarez 4, Liyah Coleman 7.
Pioneer Valley 70, Bakersfield 59
Pioneer Valley: Aaliyah Moreno 7, Ravynn Anielski 33, Leticia Medina 4, Brianna Robles 2, Valeria Nol 2, Ashley Gutierrez 6, Ariana Alonzo 2, Rachel Ramos 7, Kiana Juamn 6, Team 1.
Bakersfield: Jaiden Key 13, McKenna Hsiung 18, Kiara Frink 12, Deja Johnson 4, Taylor Linzie 7, Erica Hayden 3, Anaya Sanders 2.
Tulare Union 43, Corcoran 28
Tulare Union: Morgan Hatton 7, Vivica Gonzales 10, Kiara Brown 14, Linsey Beck 4, Samantha Torres 8.
Corcoran: Yuridia Hernandez 2, Marina Renteria 3, Samantha Obregon 2, Antonia Becerra 2, Crystal Gonzalez 7, Aaliyah Thompson 11, Mia Hernandez 1.
Nipomo 58, Mission Oak 53
Nipomo: Kat Anderson 13, Gracie Gutierrez 2, Clarissa Simonson 18, Kacie Slover 12, Leah Miller 3, Madelyn Witcher 2, Shantille Simonson 8.
Mission Oak: Jada Muller 6, CeCe Robles 7, Jadyn Young 14, Kayleigh Lopez 12, Gabby Matlock 14.
Friday
At Tulare Union High
11 a.m., Immanuel vs. Woodlake; 12:30 p.m., Corcoran vs. Tulare Western; 2 p.m., Pioneer Valley vs. Lemoore; 3:30 p.m., El Diamante vs. San Bernadino
At Mission Oak High
11 a.m. Porterville vs. Monache; 12:30 p.m. Mission Oak vs. Tulare Union; 2 p.m. Hanford vs. Redwood; 3:30 p.m. Bakersfield vs. Nipomo.
SAVANA-BUENA PARK TOURNAMENT
In Irvine
Kennedy-La Palma 57, Selma 55
Selma
20
13
14
8
—
55
Kennedy
11
15
16
15
—
57
Selma: Rachel Vieira 24, Yesenia Sanchez 11, Clarrisa Moreno 10, Elena Loutherback 8, Audrey Gonzalez 2.
Kennedy: not available.
WEST COAST JAMBOREE
Carandolet-Concord 58, Clovis North 55
Clovis North
11
21
13
10
—
55
Carandolet
15
13
17
13
—
58
Clovis North: Taylor Pilot 4 Savannah Tucker 13, Grace Webb 19, Rowan Hein 12, Asha Sra 7.
Carondolet: Ali Bamberger 17, Alex Brown 2, Emily Howie 5, Erica Miller 9, Tatyana Morawar 9, Natali Nicolosi 11, Jayme Blackard 5.
KIWANIS NYE TOURNAMENT
Thursday
Garces 76, Sierra 67
Buchanan 73, Sanger 36
Friday
Garces vs. Buchanan, TBD
FLORIDA PROSPECTS HOLIDAY CLASSIC
In North Lauderdale, Florida
Clovis West 55, Somerset Prep-Florida 45
Friday
Clovis West vs. Montverde Academy-North Lauderdale, 6 p.m.
BOYS BASKETBALL
CLOVIS ELKS INVITATIONAL
BLUE BRACKET
Thursday
Sanger 66, Chavez 58
Nipomo 62, Firebaugh 58
Hoover 57, Fresno Christian 52
Garces 74, Ridgeview 55
Friday, South Gym
Sanger vs. Nipomo, 3 p.m.
Hoover vs. Garces, 4:30 p.m.
GOLD BRACKET
Thursday
Fresno 71, Lemoore 63
El Capitan-Merced 57, Clovis 52
Clovis East 83, Kerman 33
Dublin 91, Roosevelt 53
Friday, South Gym
Fresno vs. Dublin, 6 p.m.
Clovis East vs. El Capitan-Merced, 7:30 p.m.
POLLY WILHELMSEN INVITATIONAL
Thursday
Edison 69, Porterville 47
Dinuba 69, Hanford West 35
Granite Hills 60, Central Valley Christian 54
Mt. Whitney 53, Golden West 50
Consolation
Redwood 68, Tulare Union 48
Tulare Western 57, Mission Oak 55
El Diamante 63, Washington Union 43
Monache 91, Exeter 71
Friday
Edison vs. Dinuba (at Mt. Whitney), 6 p.m.
Granite Hills vs. Mt. Whitney (at Mt. Whitney), 7:30 p.m.
Consolation
Redwood vs. El Diamante (at Mt. Whitney), 11 a.m.
Tulare Western vs. Monache (at Mt. Whitney), 12:45 p.m.
MODESTO CHRISTIAN HOLIDAY HOOP CLASSIC
Thursday
Bakersfield Christian 70, Patterson 49
St.-Patrick-St. Vincent 78, Tracy 47
Ripon 71, Centennial 56
Beyer 103, Lincoln 82
Vanden-Fairfield 69, Clovis West 66
Weston Ranch 81, Turlock 46
Modesto Christian 71, Manteca 52
Campolindo 50, Foothill-Bakersfield 38
Friday
Clovis West vs. Turlock, 3 p.m.
TORREY PINES HOLIDAY CLASSIC
O’Dea-Seattle 88, San Joaquin Memorial 75
Friday
Torrey Pines vs. San Joaquin Memorial, 5:25 p.m.
BOYS SOCCER
NONLEAGUE
Clovis 7, Riverbank 1
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