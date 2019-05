Prep scoreboard for Saturday, May 18

Rain suspends game as Clovis led Frontier 4-2 in Central Section Division I baseball championship Watch as rain ends Saturday's Central Section DI Baseball Championship between Clovis and Frontier. CIF officials stated the game would continue Tuesday, May 21. Up Next × SHARE COPY LINK Watch as rain ends Saturday's Central Section DI Baseball Championship between Clovis and Frontier. CIF officials stated the game would continue Tuesday, May 21.

HIGH SCHOOLS

Coaches and postseason directors: Report results to sports@fresnobee.com.

SOFTBALL

CENTRAL SECTION CHAMPIONSHIPS

Unlimited Digital Access: Only $0.99 For Your First Month Get full access to The Fresno Bee content across all your devices. SAVE NOW

at Margie Wright Diamond

Schedule subject to change (weather)

DIVISION I

May 17

No. 3 Stockdale 1, No. 5 Bullard 0

Bullard 000 000 0 – 0 3 0 Stockdale 000 001 x – 1 6 1

WP: Sydney Hornbuckle (9K). LP: Melina Anguiano (7K). Bullard (24-6), Jazzy Castaneda 2B. Stockdale (27-5), Taylor Hardin 3-3, 2B; Hornbuckle 2-3.

DIVISION II

May 18

No. 1 Kingsburg 12, No. 2 Hanford 8

Hanford 004 000 4 – 8 11 2 Kingsburg 300 180 x – 12 14 2

WP: Mia Estrada. LP: Arrysa Danell. Hanford (24-7), Mia Stewart 2B, 2RBI; Lilliana Garcia 2-4, 2B. Kingsburg (25-5-1), Carla Duarte 2-4; Marissa Gonzalez 2-4, 3B, 3RBI; Taryn Irigoyen 3-4, 2B; Brianna Vela 2-3, 2 2B; Madison Alves 2B; Mia Estrada 2-3.

DIVISION III

May 18

No. 2 Templeton 3, No. 1 Dinuba 2

Templeton 020 100 0 – 3 5 1 Dinuba 000 200 0 – 2 2 1

WP: Ashley Dougherty (14K). LP: Kirsten Martinez. Templeton (18-5), Megan Ingle 2-2, 2R. Dinuba (23-7), Julianna Flores 2RBI.

DIVISION IV

May 18

No. 7 Washington Union 4, No. 4 Fowler 0

Washington Union 000 100 3 – 4 8 1 Fowler 000 000 0 – 0 1 2

WP: Sydney Kuma (13K). LP: Kami Cordova. Washington Union (19-10), Kuma 2-2, 2BB, 3B; Alayna Munoz 3-R HR. Fowler (24-6), Morgan Diedrich 1-3.

DIVISION V

May 18

No. 3 Kern Valley 5, Caruthers 4

Caruthers 102 000 1 – 4 4 2 Kern Valley 010 103 x – 5 8 5

WP: Helen Hayes (13K). LP: Bailey Day. Caruthers (20-12), Paige Sterling 2-4, 2B; Alyssa Salinas 3RBI. Kern Valley (21-6-2), Hayes HR; Sadi Hartman 2-3, HR.

DIVISION VI

May 17

No. 2 Central Valley Christian 7, No. 5 Foothill 0

Foothill 000 000 0 – 0 2 4 CVC 124 000 x – 7 5 0

WP: Rylie Atherton. LP: Jasmine Westberry. CVC (15-10), Gina Dykstra 2-3; Kathryn Dixon 2B. Foothill 16-11.

BASEBALL

CENTRAL SECTION CHAMPIONSHIPS

DIVISION I

at Beiden Field except as noted

Schedule subject to change (weather)

May 18

No. 6 Clovis 4, No. 8 Frontier 2, suspended bottom fourth inning with Clovis batting; tentative resumption Tuesday at Clovis High

DIVISION II

May 17

No. 1 San Joaquin Memorial 2, No. 2 Sanger 1

Sanger 001 001 000 – 2 5 3 Memorial 001 000 101 – 3 8 2

WP: Tanner Sagouspe. LP: Alex Rodriguez. Sanger, Jake Harrell 2-4, 3B, RBI; Alex Rodriguez HR; Javier Garcia 2B. SJM, Matt Alvarez GW 2b, RBI; Eddie Saldivar RBI; Sagouspe 2-4;

DIVISION III

May 18

No. 3 Highland 3, No. 12 Atascadero 0

DIVISION IV

May 18

No. 7 Chowchilla 4, No. 5 Monache 1

Chowchilla 200 000 2 – 4 3 0 Monache 001 000 0 – 1 4 2

WP: Noah Linhares (5.1). LP: Tori Powell. Sv: Nate Ramos. Chowchilla, Cody Woolsey 2-4, 2R, RBI; Austin Hickman 2B, 2RBI. Monache, Akexza Sandoval 2B; Anthony Carabay HR.

DIVISION V

May 17

No. 2 Liberty-Madera Ranchos 2, No. 1 Minarets 1

Liberty 011 000 0 – 2 3 1 Minarets 001 000 0 – 1 4 0

WP: Nathan Samarin. LP: Aaron Hall. Liberty, Jakson Bucher RBI; Colton Cardoza run. Minarets, Hall 3B, RBI.

DIVISION VI

May 21

No. 7 Foothill at No. 1 Bishop Union, 2 p.m.

TRACK AND FIELD

CENTRAL SECTION MASTERS

BOYS

100: 1. Xavier Worth, Central, 10.71; 2. Naythn Scruggs, Clovis North, 10.74; 3. Jalen McMillan, San Joaquin Memorial, 10.77.

200: 1. Jalen McMillan, San Joaquin Memorial, 21.70; 2. Ramon Henderson, Liberty-Bakersfield, 22.01; 3. Akeli Conley, Central, 22.23.

400: 1. Austin Gillen, Buchanan, 48.82; 2. Cristian Barnes, Buchanan, 48.84; 3. Jordan Summers, Paso Robles, 49.29.

800: 1. Ryan Hemphill, Redwood, 1:56.17; 2. Ronnie Barrett, Buchanan, 1:57.31; 3. Bryan Trujillo, Clovis, 1:57.73.

110H: 1. Caleb Foster, Clovis NOrth, 14.27 nwi; 2. Justice Fair, Arroyo Grande, 14.66; 3. Kalobe Jimenez, Kingsburg, 14.71.

300H: 1. Brandon Andrade, Redwood, 38.85; 2. Jacob Winch, Atascadero, 49.06; 3. Clark Donaghy, Buchanan, 49.76.

400 relay: 1. Clovis North (Naythn Scurggs, Brandon Ralls, Tyler Ximines, Caleb Foster) 41.17; 2. Central 42.02; 3. Clovis 42.16.

1600 relay: 1. Central (Justice Cole, Xavier Worthy, Akeli Conley, Jeremiah Walker) 3:21.21; 2. Liberty-Bakersfield 3:21.41; 3. Frontier 3:23.43.

1600: 1. Jacob Yagers, Highland, 4:17.05; 2. Isaiah Galindo, Clovis North, 4:18.45; 3. Abel-Rudisha Teffra, Central, 4:18.73.

3200: 1. Isaiah Galindo, Clovis North, 9:21.07; 2. Ivan Mendez, Monache, 9:23.17; 3. Ethan Jones, Liberty-Bakersfield, 9:23.48.

Pole vault: 1. Caleb Pouliot, Buchanan, 14-09.00; 2. Clay Wilshusen, Paso Robles, 14-03.00; 3. Ryan White, Lemoore, 13-03.00.

Discus: 1. Christian Johnson, Buchanan, 190-09; 2. Kuyler Van Grouw, Buchanan, 184-11; 3. Daniel Viveros, Liberty-Bakersfield, 183-05.

Long jump: 1. Caleb Foster, Clovis North, 23-09.00; 2. Dante Chachere, Clovis West, 23-01.50; 3. DeAndra McDaniel, Selma, 22-05.50.

High jump: 1. Joseph Ruddell, Morro Bay, 6-06.00; 2. Kelton Chenworth, Boron, 6-05.00; 3. Enrique Quinonez, Clovis East, 6-04.00.

Shot put: 1. Daniel Viveros, Liberty-Bakersfield, 65-09.75; 2. Christian Johnson, Buchanan, 57-07.25; 3. Kyler Van Grouw, Buchanan, 56-07.00.

Triple jump: 1. Caleb Foster, Clovis North, 49-01.25; 2. DeAndra McDaniel, Selma, 46-08.00; 3. Kosi Agina, Sanger, 46-00.75.

GIRLS

100: 1. Shelby Daniele, Buchanan, 11.82; 2. Lauren Fowler, Buchanan, 12.21; 3. Mia Bolton, Bakersfield, 12.29.

200: 1. Shelby Daniele, Buchanan, 24.36 -0.4; 2. Rebecca Vanderpoel, Liberty-Bakersfield, 25.23; 3. Takiya Cenci, Clovis North, 25.31.

100H: 1. Reese Renz, Liberty-Bakersfield, 14.36; 2. Monea Jennings, Central, 14.91; 3. Alessandra Quisado, Clovis East, 14.99.

300H: 1. Reese Renz, Liberty-Bakersfield, 43.47; 2. Aleeza Hassan, Buchanan, 45.18; 3. Alexa Dandridge, Buchanan, 45.27.

400: 1. Takiya Cenci, Clovis North, 56.08; 2. Rebecca Vanderpoel, Liberty-Bakersfield, 56.13; 3. Alyssa Orr, Clovis North, 57.69.

800: 1. Kennedy Jennings, Edison, 2:14.38; 2. Tatum Zinkin, Clovis North, 2:16.95; 3. Sophia Berry, Paso Robles, 2:17.42.

400 relay: 1. Buchanan (Lauren Fowler, Shelby Daniele, Logan Winter, Aleeza Hassan) 46.73; 2. Clovis North 48.11; 3. Central 48.13.

1600 relay: 1. Liberty-Bakersfield (Ellen Palmgren, Alexa Schacher, Reese Renz, Rebecca Vanderpoel) 3:53.44; 2. Edison 3:58.22; 3. San Luis Obispo 4:02.49.

1600: 1. Meagen Lowe, Buchanan, 4:50.80; 2. Miliana Perez, Clovis North, 4:54.85; 3. Rachel Fitt, Bishop, 4:55.69.

3200: 1. Meagen Lowe, Buchanan, 10:29.65; 2. Corie Smith, Buchanan, 10:30.42; 3. McKaylie Caesar, Lindsay, 10:56.3.

Shot put: 1. Faith Bender, Liberty-Bakersfield, 47-04.75; 2. Jocelyn Budwig, Fowler, 46-10.25; 3. Maren Butler, Buchanan, 42-09.50.

Long jump: 1. Helen Chu, Buchanan, 18-06.75; 2. Lauren Fowler, Buchanan, 18-05.50; 3. Anneke Moersdorf, San Luis Obispo, 18-02.25.

Pole vault: 1. Elizabeth Funk, Clovis West, 12-00.00; 2. Haley Barham, Buchanan, 11-06.00; 3. Taylor Hohenbrink, Buchanan, 11-00.00.

Discus: 1. Jocelynn Budwig, Fowler, 161-09; 2. Faith Bender, Liberty-Bakersfield, 159-05; 3. Bella Rigby, Liberty-Bakersfield, 145-08.

Triple jump: 1. Haley Abirached, Buchanan, 38-07.00; 2. Anneke Moersdorf, San Luis Obispo, 37-07.00; 3. Simone Johnson, Central, 37-02.00.

High jump: 1. Amethyst Harper, Central, 5-06.00; 2. Hannah Butler, Buchanan, 5-04.00; 3. Mallory Elick, Tulare Union, 5-02.00.

BOYS VOLLEYBALL

NorCal Regionals

DIVISION II

May 18 Championship

No. 1 Clovis East 3, No. 2 Serra-San Mateo 1 (25-23, 20-25, 25-23, 25-19)

BOYS TENNIS SoCal Regional

May 17 quarterfinal

University 5, Clovis North 2