Death Notices for Tuesday, March 19

Complimentary death notice listings are provided by funeral homes and include name, age, residence, date of passing and funeral home in charge of arrangements.
Brown, Linda Gail, 74, Corcoran, March 14, Affordable Direct Cremations
Chaparro Sr., Kevin James, 55, Fresno, March 11, Reade and Sons Funeral
Cruz Sr., Lorenzo, S., 93, Porterville, Feb. 15, Myers Funeral Service & Crematory
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#ReadLocal
Dedekian, Laura, 74, Fresno, March 15, Jay Chapel
Folkers-Huebert, Bonnie, 85, Fresno, March 1, The Neptune Society of Central California
Halverson, Manuela “Nellie”, 75, Cutler, March 14, Dopkins Dinuba Funeral Chapel
Keyes, Mable, 90, Fresno, March 13, Wildrose Chapel & Funeral Home
Lindenmeyer, Jeffrey Tyler, 30, Clovis , March 13, Affordable Direct Cremations
Loera Casas, Jose Guadalupe, 80, Fresno, March 12, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home
McClain, Stella Trevino, 92, Fresno, March 14, Farewell Funeral Service Palm Bluffs
Morris, Robert, 77, Fresno, March 15, Farewell Funeral Service Palm Bluffs
Nagy, Kenneth, 64, Fresno, March 15, Wildrose Chapel & Funeral Home
Negrete, Aurelia P., 85, Parlier, March 15, Wallin’s Parlier Funeral Home
Panossian, Sarkis, 85, Fresno, March 14, Wildrose Chapel & Funeral Home
Plata, Ernest, 75, Selma, March 12, Farewell-Page Funeral Chapel
Quintanilla, Gregorio, 91, Orange Cove, March 13, Sterling & Smith Funeral Home
Reyna, Sylvia Helen, 62, Sanger, March 15, Wallin’s Sanger Funeral Home
Roberts, John, 93, Clovis, March 15, Wildrose Chapel & Funeral Home
Rodriguez, Louis Fonseca, 95, Fresno, March 8, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home
Sahagian, Khoren, 87, Selma, March 8, Farewell-Page Funeral Chapel
Stockhill, Margaret Helen, 74, Raymond, March 15, Affordable Direct Cremations
Vang, Michael, 60, Fresno, March 14, Cherished Memories Memorial Chapel
Villalpando, Martha, 56, Madera, March 8, Wildrose Chapel & Funeral Home
Weinstein, John Franklin, 69, Fresno, March 13, Affordable Direct Cremations
Xiong, Richard, 79, Fresno, March 11, Cherished Memories Memorial Chapel
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