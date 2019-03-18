Death Notices

Death Notices for Tuesday, March 19

Fresno Bee Staff

March 18, 2019 12:41 PM

Complimentary death notice listings are provided by funeral homes and include name, age, residence, date of passing and funeral home in charge of arrangements.

Brown, Linda Gail, 74, Corcoran, March 14, Affordable Direct Cremations

Chaparro Sr., Kevin James, 55, Fresno, March 11, Reade and Sons Funeral

Cruz Sr., Lorenzo, S., 93, Porterville, Feb. 15, Myers Funeral Service & Crematory

Dedekian, Laura, 74, Fresno, March 15, Jay Chapel

Folkers-Huebert, Bonnie, 85, Fresno, March 1, The Neptune Society of Central California

Halverson, Manuela “Nellie”, 75, Cutler, March 14, Dopkins Dinuba Funeral Chapel

Keyes, Mable, 90, Fresno, March 13, Wildrose Chapel & Funeral Home

Lindenmeyer, Jeffrey Tyler, 30, Clovis , March 13, Affordable Direct Cremations

Loera Casas, Jose Guadalupe, 80, Fresno, March 12, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home

McClain, Stella Trevino, 92, Fresno, March 14, Farewell Funeral Service Palm Bluffs

Morris, Robert, 77, Fresno, March 15, Farewell Funeral Service Palm Bluffs

Nagy, Kenneth, 64, Fresno, March 15, Wildrose Chapel & Funeral Home

Negrete, Aurelia P., 85, Parlier, March 15, Wallin’s Parlier Funeral Home

Panossian, Sarkis, 85, Fresno, March 14, Wildrose Chapel & Funeral Home

Plata, Ernest, 75, Selma, March 12, Farewell-Page Funeral Chapel

Quintanilla, Gregorio, 91, Orange Cove, March 13, Sterling & Smith Funeral Home

Reyna, Sylvia Helen, 62, Sanger, March 15, Wallin’s Sanger Funeral Home

Roberts, John, 93, Clovis, March 15, Wildrose Chapel & Funeral Home

Rodriguez, Louis Fonseca, 95, Fresno, March 8, Whitehurst, Sullivan, Burns & Blair Funeral Home

Sahagian, Khoren, 87, Selma, March 8, Farewell-Page Funeral Chapel

Stockhill, Margaret Helen, 74, Raymond, March 15, Affordable Direct Cremations

Vang, Michael, 60, Fresno, March 14, Cherished Memories Memorial Chapel

Villalpando, Martha, 56, Madera, March 8, Wildrose Chapel & Funeral Home

Weinstein, John Franklin, 69, Fresno, March 13, Affordable Direct Cremations

Xiong, Richard, 79, Fresno, March 11, Cherished Memories Memorial Chapel

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